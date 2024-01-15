Кремль назвал предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине

В Кремле оценили возможность участия России в международных встречах по Украине, как в Давосе. Москва призвала Киев отменить запрет на переговоры и назвала предпочтительным мирное решение конфликта

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Россия считает предпочтительным мирное решение проблем своей безопасности, однако продолжает военную операцию на Украине из-за нежелания Киева и западных стран учитывать соображения Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова о готовности Москвы к такому международному формату обсуждения конфликта на Украине, как встреча в Давосе. «Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей», — ответил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков также назвал абсурдной ситуацию, сложившуюся с на Украине с запретом переговоров с Москвой, пока ее возглавляет Владимир Путин. В свою очередь позицию Москвы о возможности мирного решения конфликта неоднократно подтверждал президент России, подчеркнул представитель Кремля. «Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет», — указал Песков.

В начале 2024 года Путин заявлял о готовности как можно быстрее завершить конфликт на Украине на условиях России. Глава государства отмечал, что для начала переговоров необходимо отменить соответствующий запрет Зеленского.