В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом».
«Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.
По словам спикера, Белый дом не передал Украине запрошенные ей системы вооружения. «Я встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, когда он приезжал в последний раз… и он сказал, что они не получили оружие, которое просили», — сказал Джонсон. Третий с начала военных действий на Украине визит Зеленского в Вашингтон состоялся в декабре 2023 года.
«То есть, иными словами, Белый дом не предоставил необходимой помощи, но в то же время просит еще миллиарды?» — задался спикер вопросом.
Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут решить вопрос о предоставлении помощи Украине. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд; республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.
В начале января сенатор-демократ и лидер большинства в сенате Чак Шумер призвал как можно скорее одобрить помощь Украине, предупредив, что в противном случае военный конфликт "может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».
Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.
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