 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине

Спикер Джонсон призвал Байдена объяснить, в чем развязка конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Республиканцы хотят получить ответы на вопросы о том, чем закончится конфликт России и Украины, заявил спикер Майк Джонсон. По его словам, Белый дом «не предоставил Украине необходимой помощи, но просит еще миллиарды»
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом».

«Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.

По словам спикера, Белый дом не передал Украине запрошенные ей системы вооружения. «Я встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, когда он приезжал в последний раз… и он сказал, что они не получили оружие, которое просили», — сказал Джонсон. Третий с начала военных действий на Украине визит Зеленского в Вашингтон состоялся в декабре 2023 года.

«То есть, иными словами, Белый дом не предоставил необходимой помощи, но в то же время просит еще миллиарды?» — задался спикер вопросом.

Европейские законодатели призвали США «проснуться» и помочь Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут решить вопрос о предоставлении помощи Украине. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд; республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.

В начале января сенатор-демократ и лидер большинства в сенате Чак Шумер призвал как можно скорее одобрить помощь Украине, предупредив, что в противном случае военный конфликт "может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
палата представителей Конгресс США Джо Байден Белый дом военная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден выразил надежду на скорую сделку по помощи Украине
Политика
В Белом доме предрекли поражение Украины без помощи США
Политика
Сенатор США Шумер оценил шансы на достижение соглашения о помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
NBC сообщил о потере доверия американских «ястребов» к Нетаньяху Политика, 03:35
Пентагон сообщил о пострадавших военных при обстреле авиабазы в Ираке Политика, 03:18
Служба доставки в Британии отключила чат-бот, раскритиковавший ее работу Технологии и медиа, 02:52
В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине Политика, 02:39
Умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский Общество, 02:30
Полиция прервала концерт рэпера Baby Melo в Петербурге Общество, 02:20
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника Политика, 01:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
На украинца завели дело за контрабанду деталей оружия на Украину Политика, 01:28
СБУ объявила в розыск экс-лидера запрещенной Компартии Украины Политика, 01:05
Над Тульской, Смоленской и Орловской областями сбили беспилотники Политика, 00:47
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Смоленской областью Политика, 00:32
Глава офиса Зеленского отверг идею перехода Украины в оборону Политика, 00:21
США и Украина впервые провели инспекцию переданного Киеву оружия Политика, 00:14
«Одаренные». Две дебютантки из России вышли в 1/8 финала Australian Open Спорт, 00:00