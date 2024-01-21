В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине

Республиканцы хотят получить ответы на вопросы о том, чем закончится конфликт России и Украины, заявил спикер Майк Джонсон. По его словам, Белый дом «не предоставил Украине необходимой помощи, но просит еще миллиарды»

Майк Джонсон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом».

«Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.

По словам спикера, Белый дом не передал Украине запрошенные ей системы вооружения. «Я встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, когда он приезжал в последний раз… и он сказал, что они не получили оружие, которое просили», — сказал Джонсон. Третий с начала военных действий на Украине визит Зеленского в Вашингтон состоялся в декабре 2023 года.

«То есть, иными словами, Белый дом не предоставил необходимой помощи, но в то же время просит еще миллиарды?» — задался спикер вопросом.

Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут решить вопрос о предоставлении помощи Украине. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд; республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.

В начале января сенатор-демократ и лидер большинства в сенате Чак Шумер призвал как можно скорее одобрить помощь Украине, предупредив, что в противном случае военный конфликт "может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».

Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.