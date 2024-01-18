Сенатор США Шумер оценил шансы на достижение соглашения о помощи Украине

Сенатор США Шумер оценил в 50% шансы на достижение соглашения о помощи Украине

Шансы на достижение в конгрессе США соглашения о финансировании Украины превышают 50%, заявил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер после встречи руководства конгресса с президентом Джо Байденом.

«Я более, чем когда-либо, оптимистичен относительно перспектив достижения сделки. На мой взгляд, шансы на это превышают 50%. Это первый раз, когда я могу это сказать», — сказал сенатор.

Байден после встречи с лидерами республиканской и демократической фракций заявил, что задержки с выделением средств на помощь Украине угрожают безопасности США, НАТО и «свободного мира». Президент призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование и «послать сильный сигнал о решительном настрое» Вашингтона, сообщил Белый дом.

Республиканцы в 2023 году отказались голосовать за предложенный администрацией Байдена бюджет, в который был включен $61 млрд для помощи Украине. Они требовали, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточения миграционного законодательства. До ухода на рождественские каникулы две главные партии так и не смогли договориться.

11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

Украинская армия начнет отступать без западной поддержки, предупреждал президент Владимир Зеленский. Российская сторона неоднократно заявляла, что оказываемая западными странами помощь лишь затянет конфликт и не повлияет на достижение Москвой поставленных целей.