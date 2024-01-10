В сенате США предупредили о риске перелома на Украине в сторону России

Конгресс США в прошлом году не согласовал выделение помощи Украине, вопрос еще обсуждается. Демократ Чак Шумер призвал сенат действовать быстрее, поскольку без поддержки США в конфликте настанет перелом в пользу России

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Если США не предоставят Украине новую помощь, то вскоре инициатива к конфликте Киева и Москвы перейдет к последней, заявил сенатор-демократ и лидер большинства этой партии в верхней палате американского конгресса Чак Шумер. С таким заявлением он выступил на заседании сената, оно транслировалось C-SPAN.

По его словам, если сенат не одобрит новую помощь Украине, то конфликт, который «уже склоняется в сторону России, может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».

Политик отметил, что сенат должен работать быстрее в этом вопросе, так как Киев уже находится в «опасном моменте». По его словам, у украинской армии заканчиваются боеприпасы и вооружения, а США играли лидирующую роль в обеспечении ими Украины.

США с осени не могут согласовать бюджет, в том числе в части выделения средств на помощь Украине. Пока действует временный бюджет, который позволяет избежать шатдауна — прекращения работы правительства ввиду отсутствия финансирования.

Президент страны Джо Байден предлагал законодателям одобрить пакет расходов общим объемом $106 млрд на обеспечение национальной безопасности, из которых бы $61 млрд пошел на военную помощь Украине. В начале декабря сенат отказался рассмотреть соответствующий законопроект.

Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), который отслеживает предоставление Западом помощи Украине, в 2023 году поставки вооружений Киеву сократились. ВСУ получили от партнеров 2,3 тыс. бронемашин, чуть более 500 танков, почти 600 тяжелых орудий, около 80 реактивных систем залпового огня, 45 зенитных ракетных комплексов. Во всех категориях это меньше, чем было обещано, но дальнейшие поставки еще ожидаются.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю. При этом он указывал, что в США и в Европе заканчиваются боеприпасы.