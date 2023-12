Сможет ли Зеленский в Вашингтоне разблокировать военную помощь США

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы убедить конгресс, где усилились разногласия между демократами и республиканцами, в необходимости продолжения поддержки Киева. Насколько велики его шансы на успех — в материале РБК

Митч Макконнелл, Владимир Зеленский и Чак Шумер (слева направо) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Как Зеленского встречали в Вашингтоне

Третий с начала военной операции визит Владимира Зеленского в Вашингтон состоялся после того, как сенат конгресса США заблокировал законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю. Шансы на его одобрение до конца года минимальны из-за провала соглашения между республиканцами и демократами об ужесточении миграционного законодательства. До того как законопроект попадет на подпись президенту США, он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, при этом в сенате запланировано лишь одно заседание до начала рождественских каникул.

Зеленский должен был выступить перед сенаторами по видеосвязи еще 5 декабря, но в последний момент стало известно об отмене выступления. В Киеве объяснили это изменением ситуации и предположили, что президент воспользуется приглашением в следующий раз. По данным The Washington Times, визит украинского президента в США был организован в срочном порядке несколько дней назад, когда в Киеве планировали его поездку в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея.

О том, что Джо Байден пригласил Зеленского 12 декабря приехать в Вашингтон, Белый дом сообщил за два дня до визита. Цель приглашения — «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины», а также обсудить «насущные потребности» Киева и возможности Вашингтона. Украинский президент прибыл в столицу США в понедельник вечером, тогда же он посетил Университет национальной обороны в Вашингтоне, где выступил с речью. Он заявил, что разногласия в конгрессе способствуют тому, что у российского президента Владимира Путина «сбываются мечты». «Каждый из вас здесь понимает, что значит для солдата ждать боеприпасов, ждать неделями, месяцами, не зная, придет ли вообще поддержка», — сказал он.

Россия осуждает помощь Украине со стороны других стран и настаивает, что цели военные операции все равно будут достигнуты, а накачка ВСУ оружием только усиливает страдания народа Украины.

На вторник у Зеленского была запланирована встреча в сенате, которую инициировали лидеры демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконнелл. После этого украинский президент должен был встретиться со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и провести переговоры с Байденом. Итоги встречи президенты должны были подвести на совместной пресс-конференции.

В Кремле сообщили, что будут следить за ходом этой встречи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ранее «вкачанные» десятки миллиардов долларов не помогли Украине добиться какого-то успеха на поле боя. «На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, как и не сможет изменить продвижение», — добавил он.

Пакет расходов общим объемом $106 млрд, направленных на обеспечение национальной безопасности Америки, президент США Джо Байден представил в октябре. Билль, в частности, предполагает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — $14 млрд, а также гуманитарной помощи на $9 млрд в рамках этих двух конфликтов. Еще $2 млрд должны быть выделены на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, $14 млрд — на обеспечение безопасности на южной границе США. В рамках этого пакета администрация США также предложила увеличить штат сотрудников миграционной службы — чтобы ускорить обработку заявлений о предоставлении убежища, увеличить численность патрулей для борьбы с нелегальной миграцией и выделить средства штатам, содержащим центры приема мигрантов.

Удалось ли Зеленскому склонить сенаторов на свою сторону

Встреча Зеленского с сенаторами длилась около полутора часов. По данным CNN, присутствовавшие на встрече политики заявили, что украинский лидер не выступал против призывов к обеспечению безопасности границы США, тщательно стараясь избегать темы, которая стала камнем преткновения для законопроекта о финансовой поддержке его страны. Он сосредоточился на объяснении того, почему американская помощь так важна для Украины. Телеканал со ссылкой на двух сенаторов также сообщил о том, что Зеленский пытался убедить сенаторов, что проблемы с коррупцией на Украине не являются причиной для прекращения помощи со стороны США.

По словам сенатора-республиканца Майка Раундса, Зеленский пытался заверить всех в том, что выделенные Украине средства не будут использоваться не по назначению из-за коррупции, но при этом не сказал, какой объем поддержки Киев ожидает от США. Зеленский также настаивал на том, что Киеву нужно как можно скорее получить больше систем ПВО, чтобы перекрыть сухопутный коридор в Крым.

Шумер назвал встречу с Зеленским очень важной. Он сказал, что Зеленский «очень подробно обрисовал», что нужно Украине и как США могут помочь стране. Позднее в беседе с журналистами Шумер охарактеризовал встречу как «очень продуктивную». «Если Украина падет, это будет историческая и колоссальная трагедия. Если Россия победит, будущие поколения будут помнить это как момент позора для Запада, для Соединенных Штатов и для тех в сенате, кто пытался заблокировать законопроект», — резюмировал он.

В свою очередь, Джонсон, с которым Зеленский должен был провести переговоры после выступления в верхней палате конгресса, сообщил, что подход республиканцев к оказанию помощи Киеву не поменялся после приезда украинского лидера в Вашингтон. Ужесточение миграционного законодательства по-прежнему остается условием партии для одобрения запрошенного Байденом пакета помощи.

Почему поддержка Украины в США падает

Еще до блокирования сенатом пакета помощи в Киеве заявили, что даже если американская поддержка будет просто отложена, то это «создаст [для Украины] большой риск проиграть войну». Как заявил 5 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира в Вашингтоне (United States Institute of Peace, USIP), «критически важно, чтобы за эту поддержку проголосовали в конгрессе и проголосовали настолько быстро, насколько это возможно». Уже после провала голосования в сенате Байден назвал неспособность поддержать Украину «полным безумием» и заявил, что это «противоречит интересам США», а министр финансов Джанет Йеллен сказала, что если конгрессмены не одобрят финансирование Украины, то США будут нести ответственность за ее поражение.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд. Более половины этой суммы, $61,8 млрд, досталось Пентагону, $36,5 млрд — Агентству США по международному развитию (USAID), $9,9 млрд — Госдепартаменту. Как сообщает The New York Times, часть средств также пошла на укрепление других европейских стран, чтобы те могли противостоять «дальнейшей военной агрессии России, политическому вмешательству и кампаниям дезинформации», часть — на развертывание американских войск в Европе.

Желание поддерживать Киев ослабло не только среди законодателей, но и среди американских избирателей: накануне визита Зеленского в Вашингтон The Financial Times опубликовала данные опроса, согласно которым 48% американцев считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Киеву; 27% думают, что США вкладывают в Украину «правильную сумму», а 11% полагают, что недостаточную. По оценке западных СМИ, визит Зеленского должен способствовать изменению настроения как в конгрессе, так и в американском обществе. Как отмечает The Economist, «в Белом доме надеются, что личная харизма Зеленского поможет разблокировать ситуацию» и «вывести конгресс из паралича». В свою очередь, Politico обращает внимание на то, что общественная поддержка Украины возрастает либо после серьезных прорывов на фронте, либо «после событий с участием Зеленского, которые возвращают конфликт на первые полосы газет». По словам источника издания, визит украинского президента был запланирован с этой целью — и для того, чтобы «оказать давление на республиканцев».

На повестке дня не только финансовая и техническая поддержка — как сообщила накануне The New York Times, американские и украинские военные совместно разрабатывают стратегию на 2024 год; в частности, в следующем месяце на базе в Висбадене (Германия) они планируют провести так называемые военные игры — симуляции, которые должны помочь определиться с деталями этой стратегии (таким же образом военные прорабатывали варианты контрнаступления весной 2023 года). По данным газеты, США настаивают на том, чтобы Украина уделила внимание обороне и удержанию текущих позиций, в течение года наращивая силы; Киев, в свою очередь, хочет перейти в наступление — либо по земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, как это было осенью 2022 года.

Почему Зеленскому все труднее вести переговоры

Помимо падающей поддержки за рубежом, к декабрю 2023 года Владимир Зеленский столкнулся и с внутриполитическими трудностями — на фоне провалившегося контрнаступления регулярно сообщается о его конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которого офис президента, по данным украинских СМИ, подозревает в политических амбициях. Опросы общественного мнения показывают, что Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому.

В ноябре, пять месяцев спустя после начала контрнаступления, главком ВСУ в интервью The Economist прямо сказал, что ситуация зашла в тупик и Киев не может гарантировать прорыва. Это резко контрастировало с заявлениями Зеленского, который утверждал, что войска продвигаются вперед. На деле же, пишет The Financial Times, ссылаясь на источники, в этом году у Украины было немного военных достижений и поддержка Запада начинает ослабевать, поэтому противоречивые коммуникационные посылы создают раскол между президентской администрацией и военным руководством. По оценке бывших и нынешних советников Зеленского, отсутствие реализма в его обращениях подрывает доверие к нему.

Кроме того, в западных СМИ появляются сообщения о том, что западные страны все больше склоняются к мирным переговорам с Россией. Так, в начале ноября телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщил, что в октябре 2023 года американские и европейские чиновники начали «деликатно» обсуждать с украинскими коллегами то, от чего Киеву придется отказаться для заключения сделки. Зеленский это категорически отрицает — по его словам, на него никто не давит. «Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то ей отдавали — не будет такого», — сказал он 4 ноября на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.