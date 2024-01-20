Байден выразил надежду на скорую сделку по помощи Украине
Президент США Джо Байден выразил надежду на скорую сделку между Демократической и Республиканской партиями по защите границы и помощи Украине. Об этом он заявил на конференции мэров американских городов, передал Reuters.
«Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то придумать, по крайней мере, в сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет», — сказал Байден.
Республиканцы в конгрессе считают, что политика Байдена привела к притоку иммигрантов в США. Ссылаясь на эту проблему, они отказались голосовать за предложенный администрацией президента бюджет, в который была включена помощь Украине и Израилю.
Во время беседы с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о помощи Киеву, Байден сказал, что, если его коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, «им придется очень дорого за это заплатить».
В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.
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