Spiegel сообщил о возможной отправке Киеву 19 танков из запасов ФРГ

У бундесвера есть 312 танков, из которых почти сотня находится в ремонте. В Минобороны ФРГ рассматривают для передачи Украине 19 танков Leopard 2A5, которые сейчас используют на учениях

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В Министерстве обороны Германии летом 2022 года составили подробный список различных моделей танков Leopard, и некоторые из них могут быть рассмотрены для поставок Украине, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, всего в бундесвере есть 312 танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 в мае 2022 года находились в ремонте, а еще один списан. Таким образом, остаются 212 боевых машин моделей 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, которые представляют собой самую современную версию этих танков.

Источники Spiegel сообщила, что в списке также указано, какие модели могли бы быть переданы Киеву: речь идет о 19 танках Leopard 2A5. Сейчас они используются для «представления сил противника» во время учений. При этом военные считают, что такие танки лучше не применять в бою.

Существование такого списка должно заинтересовать нового министра обороны Бориса Писториуса, пишет Spiegel. 20 января на встрече контактной группы по обороне Украины, которая прошла на американской авиабазе Рамштайн, он заявил, что хочет проверить имеющиеся у Германии запасы Leopard 2. По данным Business Insider, его предшественница Кристине Ламбрехт за несколько дней до отставки и встречи в Рамштайне запретила это делать.

Германия ранее не раз заявляла, что не будут поставлять Украине танки в одиночку. Ряд стран Европы, у которых на вооружении состоят Leopard, выразили готовность передать их Киеву в составе междунардной коалиции, например Польша и Финляндия. По данным немецких СМИ, власти ФРГ отказываются от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США. В Берлине объяснили, что поставкам мешает прошлое Германии, а действия Вашингтона облегчили бы положение Берлина. 21 января Эстония, Латвия и Литва призвали Берлин срочно одобрить передачу Украине танков, отметив, что эти действия нужны чтобы «остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе».

Россия критикует поставки Украине западного вооружения, заявляя, что оно станет «законной целью» российских военных. Пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние танков на ход конфликта.