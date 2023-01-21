BI узнал, что Ламбрехт перед отставкой запретила проверку танков Leopard

Экс-министр Кристине Ламбрехт за неделю до отставки запретила инвентаризацию имеющихся у ФРГ Leopard, чтобы увести Шольца из-под давления других стран: подсчет танков расценили бы как готовность передать их Киеву

Кристине Ламбрехт (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Бывший министр обороны Кристине Ламбрехт за неделю до своей отставки дала указание чиновникам не проводить инвентаризацию танков Leopard 1 и Leopard 2, находящихся на вооружении бундесвера. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

Такое распоряжение было дано несмотря на готовность представителей министерства провести подсчет танков, «чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках» боевых машин Украине, пишет издание.

Источники BI допускают, что Ламбрехт своим указанием хотела снизить давление стран-союзников на канцлера Олафа Шольца, поскольку «подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять». Экс-министр не ответила на запрос журналистов.

Ламбрехт подала в отставку с поста главы Минобороны 16 января, объяснив решение повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешало должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан страны». Через четыре дня на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча контактной группы по обороне Украины, в которой приняли участие страны НАТО и другие государства.

Одной из центральных тем встречи стал вопрос об отправке Киеву тяжелых танков западного образца, но участники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине танков. Однако, как пишет BI, новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи поручил проверить запасы Leopard 2 в Германии.

В связи с отсрочкой решения о передаче Киеву танков министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал Писториуса рассмотреть, какую еще помощь Берлин может оказать Киеву и «изучить, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине в ее борьбе за мир и свободу».