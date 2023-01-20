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Пригожин назвал отношения ЧВК «Вагнер» и США разборкой преступных кланов

Пригожин после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией назвал американцев коллегами
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на решение Вашингтона внести компанию в список транснациональных преступных организаций. ЧВК находится под санкциями США с 2017 года, а Пригожин — с 2016 года
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Евгений Пригожин прокомментировал решение США внести ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций, его слова опубликовала пресс-служба.

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон квалифицирует ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. По его словам, действия ЧВК «Вагнер» представляют «трансконтинентальную угрозу», в том числе из-за «продолжающейся серьезной преступной деятельности. В связи с этим на следующей неделе Минфин США введет против компании новые санкции.

ЧВК «Вагнер» находится под санкциями США с 2017 года, а ее основатель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин — 2016 года. В конце декабря 2022 года Минфин США ужесточил в отношении группы меры экспортного контроля — она получила статус «конечного военного пользователя», что делает невозможным передачу ей технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования.

Советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе визита в Сербию 12 января заявил, что деятельность «Вагнера» вызывает большую озабоченность у США и Вашингтон прилагает усилия для нейтрализации компании. «Мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где [ЧВК] «Вагнер» активна, чтобы положить конец их деятельности», — сказал Шолле.

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