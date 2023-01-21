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Киев предложил лишать наград артистов-«предателей»

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект о лишении наград артистов-«предателей»
В основе законопроекта о лишении госнаград артистов легла инициатива по «депушкинизации» страны, позволяющая демонтировать памятники и переименовывать улицы из-за связи с Россией или СССР
Верховная рада&nbsp;Украины в Киеве
Верховная рада Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

В Верховную раду Украины внесли законопроект, с помощью которых можно будет лишать госнаград артистов-«предателей». Об этом в своем телеграм-канале заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.

«Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели», — написал Ткаченко. Он отметил, что в основу нового законопроекта лег другой — о «депушкинизации», который позволяет демонтировать монументы времен СССР и Российской империи.

Ткаченко также анонсировал дальнейшую работу с депутатами над «более широким законом» по «деколонизации» и лишении «тоталитарного прошлого» культурного общества Украины.

В украинских городах после начала российской военной операции стали убирать памятники, связанные с СССР или Россией. Так, в январе в Днепре демонтировали памятник, посвященный Михаилу Ломоносову и Герою Советского Союза Александру Матросову. Также меняются названия улиц: 27 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что депутаты Киевсовета утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Процесс демонтажа и переименования поддерживается властями страны. Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занялся координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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Мир Ландау
Украина Минкультуры декоммунизация
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