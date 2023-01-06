В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
«Страна.ua» узнала о просьбе экс-главы Нацбанка Украины об убежище Политика, 16:19
Карьерные итоги ЧМ-2022. Кто из игроков-участников подорожал больше всего Спорт, 16:13
Конспирология в кино: что посмотреть о теориях заговора Футурология, 16:12
Синоптик объяснил появление солнечного гало над Москвой Город, 16:07
Армия Украины впервые вошла в топ-15 по миру, российская осталась второй Политика, 16:04
Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции Общество, 15:51
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 15:42
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА Спорт, 15:40
Посольство России заявило о пересечении Германией морального рубежа Политика, 15:28
СВР показала донесение 1940-го о планах Лондона выпустить «Голубую книгу» Политика, 15:18
Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Австралии Спорт, 15:17
«Газпром» вновь сократил прокачку газа через Украину Экономика, 15:05
Итальянский фигурист заявил об упадке этого вида спорта без россиян Спорт, 15:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:57
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, монумент сняли с постамента и планируют отвезти на территорию одного из коммунальных предприятий, передает издание «Суспільне Новини».

Монумент Ломоносову был установлен в июне 1971 года, он располагался на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Сегодня же в Харькове был снесен памятник уроженцу города председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову.

После начала военной операции на Украине стали переименовывать названия топонимов и других объектов, которые связаны с Россией и СССР, и демонтировать памятники. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен был заняться координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

4 января в Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Матросов наряду с Юрием Гагариным, Александром Пушкиным, Владимиром Маяковским и другими оказался в опубликованном Минкультом Украины списке людей, чьи имена рекомендуется убрать из украинских топонимов. В конце декабря 2022 года в Днепре также демонтировали памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Пушкину и пионеру-герою Володе Дубинину.

Теги
Днепр Днепропетровская область Михаил Ломоносов памятник снос памятника Украина
Материалы по теме
В Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову
Политика
В Киеве разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине
Политика
Кадры сноса памятника Екатерине II в Одессе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter