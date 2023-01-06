В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, монумент сняли с постамента и планируют отвезти на территорию одного из коммунальных предприятий, передает издание «Суспільне Новини».

Монумент Ломоносову был установлен в июне 1971 года, он располагался на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Сегодня же в Харькове был снесен памятник уроженцу города председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову.

После начала военной операции на Украине стали переименовывать названия топонимов и других объектов, которые связаны с Россией и СССР, и демонтировать памятники. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен был заняться координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

4 января в Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Матросов наряду с Юрием Гагариным, Александром Пушкиным, Владимиром Маяковским и другими оказался в опубликованном Минкультом Украины списке людей, чьи имена рекомендуется убрать из украинских топонимов. В конце декабря 2022 года в Днепре также демонтировали памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Пушкину и пионеру-герою Володе Дубинину.