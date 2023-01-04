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В Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову

В Днепре демонтировали памятник уроженцу города красноармейцу Александру Матросову
Фото: dniprorada.gov.ua
Фото: dniprorada.gov.ua

В Днепре снесли памятник красноармейцу Герою Советского Союза Александру Матросову, передает «Страна».

Снос памятника анонсировали в конце декабря, отмечает издание. Матросов (наряду с Юрием Гагариным, Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Владимиром Маяковским, Валерием Чкаловым и другими деятелями) оказался в опубликованном Минкультом Украины списке людей, чьи имена рекомендуется убрать из украинских топонимов. Они, по мнению ведомства, «не имеют отношения к Украине» и являются наследием тоталитаризма.

Матросов — уроженец Днепра (тогда город назывался Екатеринослав). В феврале 1943 года под Псковом он закрыл своим телом амбразуру немецкого пулемета, чтобы его подразделение смогло выполнить боевую задачу. На момент гибели Матросову было 19 лет.

В конце декабря в Днепре демонтировали памятники Горькому, Чкалову, Пушкину и пионеру-партизану Володе Дубинину. По данным «Страны», все снесенные скульптуры местные власти планируют хранить на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».

Теги
Днепр памятник Герой Советского Союза Украина
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