В «Росэнергоатоме» заявили об устранении крупных повреждений на ЗАЭС
Почти все крупные повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нанесенные в результате обстрелов, устранены, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом») Ренат Карчаа.
«Все крупные «истории», практически все, закрыты, но мелочи, безусловно, остались, и латать эти повреждения придется достаточно долго», — сказал Карчаа.
По его словам, при отсутствии обстрелов АЭС можно будет отремонтировать за два-три месяца, максимум полгода.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. Осенью прошлого года после того, как Запорожская область вошла в состав России после референдума, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.
С начала боевых действий на Украине АЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварию.
22 декабря он прибыл в офис «Росатома», где встретился с российской делегацией. Сообщая об итогах переговоров, госкорпорация отметила «существенную близость позиций» и заявила, что стороны продолжат консультации, чтобы выйти «на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки».