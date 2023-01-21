Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 00:00
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Киева завербовать сотрудников ЗАЭС Политика, 05:06
Блинкен заявил о «снижении температуры» в отношениях США и Китая Политика, 04:51
Эксперты назвали страны, где живут трудоголики Общество, 04:08
В «Росэнергоатоме» заявили об устранении крупных повреждений на ЗАЭС Политика, 03:51
В Норвегии российских моряков оштрафовали за форму с триколором Политика, 03:34
CNBC узнал об увольнении 80% сотрудников Twitter после прихода Маска Технологии и медиа, 02:53
Вильфанд предупредил о «волне холода» в азиатской части России Общество, 02:46
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
США и союзники согласились ввести два потолка цен на нефтепродукты Политика, 01:47
Рогов сообщил о продвижении российских сил на 7 км в Запорожской области Политика, 01:20
Байден в ответ на вопрос про танки пообещал Киеву всю необходимую помощь Политика, 00:53
Time и CNN узнали о гибели на Украине бывшего «морского котика» из США Политика, 00:47
Ученые предложили оценивать рост ВВП по освещению на улицах Общество, 00:26
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Политика, 00:16
Более 50% россиян назвали работу правительства соответствующей ожиданиям Политика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В «Росэнергоатоме» заявили об устранении крупных повреждений на ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: почти все крупные повреждения на ЗАЭС устранены

Почти все крупные повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нанесенные в результате обстрелов, устранены, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом») Ренат Карчаа.

«Все крупные «истории», практически все, закрыты, но мелочи, безусловно, остались, и латать эти повреждения придется достаточно долго», — сказал Карчаа.

По его словам, при отсутствии обстрелов АЭС можно будет отремонтировать за два-три месяца, максимум полгода.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. Осенью прошлого года после того, как Запорожская область вошла в состав России после референдума, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.

С начала боевых действий на Украине АЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварию.

22 декабря он прибыл в офис «Росатома», где встретился с российской делегацией. Сообщая об итогах переговоров, госкорпорация отметила «существенную близость позиций» и заявила, что стороны продолжат консультации, чтобы выйти «на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки».

Читайте на РБК Pro
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Теги
«Росэнергоатом» Запорожская АЭС Запорожская область ремонт
Материалы по теме
В «Росэнергоатоме» заявили о прекращении обстрелов Запорожской АЭС
Политика
Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС
Общество
Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter