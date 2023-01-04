Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ

Глава украинского «Энергоатома» считает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции больше «не выглядит реалистично» и что АЭС необходимо «силой отобрать» у России

Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Украине необходимо «силой отобрать» у России Запорожскую АЭС, поскольку усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сошли на нет, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.

«Мы не думаем, что это [создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС] реалистично. Наступил новый год, и нет создания этой зоны», — сказал Котин.

По его словам, более вероятным сценарием является силовое возвращение контроля над станцией. «Больше всего мы надеемся на украинские вооруженные силы», — сказал глава «Энергоатома».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.



На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция способна генерировать 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, а 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. АЭС множество раз обстреливали, Киев и Москва обвиняли в атаках друг друга.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал создать вокруг АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить возможную аварию. Гросси при этом подчеркивал, что вывод вооружений со станции должен стать частью будущего соглашения.

Киев настаивает на «полной демилитаризации» станции и передаче ее под контроль украинского «Энергоатома». МИД России, в свою очередь, исключал передачу контроля над ЗАЭС третьей стороне, даже если зона безопасности все же будет создана.