Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:39
Падение «Спартака». Кто потерял больше всех в цене в РПЛ Спорт, 21:30
Bloomberg узнал о планах McDonald's уйти из Казахстана Бизнес, 21:24
Глава СНБО пригрозил боевыми действиями в ФРГ, если Киев не получит танки Политика, 21:04
Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ Политика, 20:58
Футболисты и тренер сборной Эстонии извинились за ужин с Карпиным Спорт, 20:36
Владелицам похоронного бюро в США дали 15 и 20 лет за продажу органов Общество, 20:31
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Подоляк потребовал вернуть «украденные» у украинцев квартиры в Крыму Политика, 20:27
«Спартак» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах в КХЛ Спорт, 20:12
Президент Эстонии заявил, что не видит причин бороться с русским языком Политика, 19:43
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом Политика, 19:22
В порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики» Общество, 19:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ

Глава «Энергоатома»: Киев надеется вернуть контроль над Запорожской АЭС при помощи военных
Глава украинского «Энергоатома» считает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции больше «не выглядит реалистично» и что АЭС необходимо «силой отобрать» у России
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Украине необходимо «силой отобрать» у России Запорожскую АЭС, поскольку усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сошли на нет, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.

«Мы не думаем, что это [создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС] реалистично. Наступил новый год, и нет создания этой зоны», — сказал Котин.

По его словам, более вероятным сценарием является силовое возвращение контроля над станцией. «Больше всего мы надеемся на украинские вооруженные силы», — сказал глава «Энергоатома».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция способна генерировать 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, а 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. АЭС множество раз обстреливали, Киев и Москва обвиняли в атаках друг друга.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал создать вокруг АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить возможную аварию. Гросси при этом подчеркивал, что вывод вооружений со станции должен стать частью будущего соглашения.

Читайте на РБК Pro
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Как загадывать новогодние желания, чтобы они сбывались: 5 шагов к мечте
В чем заключается самое большое заблуждение российских топ-менеджеров
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России

Киев настаивает на «полной демилитаризации» станции и передаче ее под контроль украинского «Энергоатома». МИД России, в свою очередь, исключал передачу контроля над ЗАЭС третьей стороне, даже если зона безопасности все же будет создана.

Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ
Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская АЭС «Энергоатом» Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава «Росатома» рассказал о принятых мерах по повышению надежности ЗАЭС
Политика
Гросси сообщил о повреждении последней резервной ЛЭП для Запорожской АЭС
Политика
Что мешает МАГАТЭ согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter