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Политика ,  
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Посол в США связал шансы на встречу Путина и Байдена с уходом пандемии

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)
На организацию личных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году среди других факторов будет влиять и эпидемиологическая обстановка в мире, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», — сказал дипломат.

В любом случае планы нужно обсуждать и согласовывать с новой администрацией США, добавил он.

В Белом доме оценили возможность телефонного разговора Байдена и Путина
Политика
Владимир Путин

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не владеет информацией о возможных телефонных переговорах Байдена и Путина. Она пояснила, что новый президент в первую очередь будет звонить «партнерам и союзникам» США. Первым американский лидер намерен переговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, телефонный разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой Байдена, поскольку та занята «своими внутренними проблемами».

Президент России не спешил поздравлять Байдена с победой на выборах, он сделал это 15 декабря, больше чем через месяц после голосования. Кремль объяснял это тем, что официальные итоги выборов не были подведены. Поздравление было направлено в виде телеграммы. «Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал в ней Путин.

Президент России пожелал Байдену «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество России и США, по словам Путина, отвечает интересам народов обеих стран и «всего международного сообщества».

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