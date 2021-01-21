Посол в США связал шансы на встречу Путина и Байдена с уходом пандемии

Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

На организацию личных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году среди других факторов будет влиять и эпидемиологическая обстановка в мире, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», — сказал дипломат.

В любом случае планы нужно обсуждать и согласовывать с новой администрацией США, добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не владеет информацией о возможных телефонных переговорах Байдена и Путина. Она пояснила, что новый президент в первую очередь будет звонить «партнерам и союзникам» США. Первым американский лидер намерен переговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, телефонный разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января.