Посол назвал ожидания России от срока Байдена

Москва надеется на новую главу в американо-российских отношениях с приходом Джо Байдена на пост президента США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире «России 24».

Байден вступил в должность президента США 20 января.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава. Новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно же, хочется сегодня сказать, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений», — сказал посол.

Антонов отметил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. В то же время посол призвал подождать некоторое время, поскольку публичные высказывания — это одно дело, а другое — «реальная работа», которая предстоит американским властям. «Наверное, политика [США] будет нам понятная, предсказуемая», — предположил дипломат.