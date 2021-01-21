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Посол назвал ожидания России от срока Байдена

Москва надеется на новую главу в американо-российских отношениях с приходом Джо Байдена на пост президента США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире «России 24».

Байден вступил в должность президента США 20 января.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава. Новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно же, хочется сегодня сказать, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений», — сказал посол.

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Джо Байден

Антонов отметил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. В то же время посол призвал подождать некоторое время, поскольку публичные высказывания — это одно дело, а другое — «реальная работа», которая предстоит американским властям. «Наверное, политика [США] будет нам понятная, предсказуемая», — предположил дипломат.

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Джо Байден

По словам Антонова, у России есть конкретная программа развития отношений с США. Он указал, что российская сторона учла допущенные ранее ошибки. «В развитии отношений с Соединенными Штатами Америки мы заинтересованы в той же степени, в которой заинтересованы они», — резюмировал посол.

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Байден назвал Россию главной угрозой для США в октябре прошлого года. По его словам, такую роль она играет «с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов». Политик также заявил, что крупнейшим конкурентом США является Китай. Однако позже, после президентских выборов, Байден указал, что США не смогут решать все проблемы самостоятельно и должны стать «частью большой группы», чтобы иметь дело с Россией и Китаем.

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