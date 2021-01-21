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Байден назначил временных глав Госдепа, Минюста и Минфина

Его кандидатуры на должности постоянных глав ведомств пока проходят процедуру утверждения. Временным госсекретарем будет Дэниел Смит, который руководит Институтом дипломатической службы

Президент США Джо Байден, принесший присягу несколько часов назад, назначил исполняющих обязанности глав ведомств, пока его кандидаты на эти должности проходят утверждение в сенате, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Всего администрация нового президента назначила временных руководителей 23 ведомств, в том числе Госдепа, Минюста и Минфина, пишет агентство.

Так, госсекретарем пока будет Дэниел Смит, которые возглавляет Институт дипломатической службы (Foreign Service Institute, FSI). Учреждение занимается обучением дипломатов, Смит руководит им с 2018 года.

Новый старый Белый дом
Политика
Джозеф&nbsp;Байден

В качестве постоянного госсекретаря США Байден предложил 58-летнего Энтони Блинкена. Он состоит на госслужбе с начала 1990-х, был специальным помощником президента и старшим директором департамента по подготовке выступлений и стратегическому планированию, входил в Совет национальной безопасности. В администрации Барака Обамы Блинкен занимал пост советника по нацбезопасности в офисе вице-президента, которым в то время был Байден. Позже он перешел на должность замгоссекретаря, тогда эту должность занимал Джон Керри.

Reuters пишет, что никаких препятствий к утверждению Блинкена госсекретарем не ожидается.

Помимо этого, временно исполняющим обязанности главы Минфина будет Энди Бокол, а Минюст пока возглавит Монти Уилкинсон.

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Ранее на пост главы Минфина Байден предложил Джаннет Йеллен, которая в прошлом возглавляла Федеральную резервную систему. На пост главы Минюста он выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Меррика Гарланда.

Байден стал 46-м президентом США. За 15 минут до его официального вступления в должность слова присяги произнесла Камала Харрис, которая будет в новой администрации вице-президентом.

В своей инаугурационной речи Байден назвал своей целью объединение Америки. «Моя цель в том, чтобы объединить Америку, объединить нашу нацию, и я прошу всех американцев присоединиться ко мне в этом деле. Бороться с беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей», — заявил он.

Автор
Мария Лисицына
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