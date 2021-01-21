Байден назначил временных глав Госдепа, Минюста и Минфина
Президент США Джо Байден, принесший присягу несколько часов назад, назначил исполняющих обязанности глав ведомств, пока его кандидаты на эти должности проходят утверждение в сенате, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Белого дома.
Всего администрация нового президента назначила временных руководителей 23 ведомств, в том числе Госдепа, Минюста и Минфина, пишет агентство.
Так, госсекретарем пока будет Дэниел Смит, которые возглавляет Институт дипломатической службы (Foreign Service Institute, FSI). Учреждение занимается обучением дипломатов, Смит руководит им с 2018 года.
В качестве постоянного госсекретаря США Байден предложил 58-летнего Энтони Блинкена. Он состоит на госслужбе с начала 1990-х, был специальным помощником президента и старшим директором департамента по подготовке выступлений и стратегическому планированию, входил в Совет национальной безопасности. В администрации Барака Обамы Блинкен занимал пост советника по нацбезопасности в офисе вице-президента, которым в то время был Байден. Позже он перешел на должность замгоссекретаря, тогда эту должность занимал Джон Керри.