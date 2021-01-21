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Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж

В Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена, он стал 46-м президентом США. На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более чем вековой традиции. Как прошла инаугурация — в фоторепортаже РБК.
Фото:Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Из-за пандемии число гостей церемонии инаугурации было ограничено, а массовые мероприятия, например традиционный парад, были отменены
Фото:Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters
Джо Байден и Камала Харрис прибыли в Капитолий за час до церемонии
Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент из администрации Дональда Трампа Майк Пенс с женой Карен

Фото:Rob Carr / Getty Images
Фото: Rob Carr / Getty Images
Экс-президент Барак Обама с женой Мишель
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
39-й президент Джимми Картер, ранее не пропустивший ни одну церемонию инаугурации, не смог присутствовать
Фото:Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Экс-президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На заднем плане — Барак и Мишель Обама
Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

Фото:Susan Walsh / AP
Фото: Susan Walsh / AP

Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за опасений возможных протестов. В столицу перебросили 25 тыс. военных

Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images
На церемонии выступала певица Дженнифер Лопес
Фото:Rob Carr / Getty Images
Фото: Rob Carr / Getty Images

Новый вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф

Фото:Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images
Гимн США в начале церемонии исполнила Леди Гага
Фото:Andrew Harnik / AP
Фото: Andrew Harnik / AP
Слева направо: Джо Байден со своей женой Джилл и детьми Эшли и Хантером
Фото:Rob Carr / Getty Images
Фото: Rob Carr / Getty Images
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