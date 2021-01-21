Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж

Из-за пандемии число гостей церемонии инаугурации было ограничено, а массовые мероприятия, например традиционный парад, были отменены

Джо Байден и Камала Харрис прибыли в Капитолий за час до церемонии

Вице-президент из администрации Дональда Трампа Майк Пенс с женой Карен

Экс-президент Барак Обама с женой Мишель

39-й президент Джимми Картер, ранее не пропустивший ни одну церемонию инаугурации, не смог присутствовать

Экс-президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На заднем плане — Барак и Мишель Обама

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за опасений возможных протестов. В столицу перебросили 25 тыс. военных

На церемонии выступала певица Дженнифер Лопес

Новый вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф

Гимн США в начале церемонии исполнила Леди Гага