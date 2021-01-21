Первые 100 дней Байдена , 21 янв, 01:00
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Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж
В Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена, он стал 46-м президентом США. На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более чем вековой традиции. Как прошла инаугурация — в фоторепортаже РБК.
Из-за пандемии число гостей церемонии инаугурации было ограничено, а массовые мероприятия, например традиционный парад, были отменены
Джо Байден и Камала Харрис прибыли в Капитолий за час до церемонии
Вице-президент из администрации Дональда Трампа Майк Пенс с женой Карен
Экс-президент Барак Обама с женой Мишель
39-й президент Джимми Картер, ранее не пропустивший ни одну церемонию инаугурации, не смог присутствовать
Экс-президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На заднем плане — Барак и Мишель Обама
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за опасений возможных протестов. В столицу перебросили 25 тыс. военных
На церемонии выступала певица Дженнифер Лопес
Новый вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф
Гимн США в начале церемонии исполнила Леди Гага
Слева направо: Джо Байден со своей женой Джилл и детьми Эшли и Хантером