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СМИ узнали о строительстве в КНДР десятков площадок для пусков ракет
Их число наращивается для того, чтобы иностранным военным разведчикам было сложнее определить место очередного ракетного пуска
Ким Чен Ын (Фото: KRT / AP)

Летом северокорейские военные начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные пусковые установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных. Почти за полгода в разных частях КНДР были построены несколько десятков таких площадок. Об этом пишет Asahi Shimbun со ссылкой на на американские и южнокорейские источники.

По их данным, эти площадки представляют из себя бетонные поверхности, длина и ширина которых достигает нескольких десятков метров. На них, как утверждают источники, можно размещать установки, способные запускать даже межконтинентальные баллистические ракеты.

Как отмечает газета, площадки делаются из бетона, поскольку запуск с почвенной поверхности может привести к поломке пусковых установок, а также изменить траекторию полета ракет.

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Источники издания утверждают, что распределение многочисленных площадок по всей территории страны позволит северокорейским военным затруднить определение места очередного ракетного запуска для иностранной разведки.

В конце августа Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея провела испытания новой сверхмощной многоразовой ракетной пусковой установки. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что с этой установки были запущены два снаряда, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Одна из них похожа по модификации на российские «Искандеры», другая — на американские ATACMS, заявляли в Сеуле.

В июне президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР в связи с его ядерной программой. Впервые санкции против Пхеньяна были введены Вашингтоном в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. В середине сентября Трамп заявил о готовности к новой встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Автор: Михаил Юшков
Теги: КНДР, ракеты
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