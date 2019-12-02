СМИ узнали о строительстве в КНДР десятков площадок для пусков ракет

СМИ узнали о строительстве в КНДР десятков площадок для пусков ракет

Их число наращивается для того, чтобы иностранным военным разведчикам было сложнее определить место очередного ракетного пуска

Ким Чен Ын (Фото: KRT / AP)

Летом северокорейские военные начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные пусковые установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных. Почти за полгода в разных частях КНДР были построены несколько десятков таких площадок. Об этом пишет Asahi Shimbun со ссылкой на на американские и южнокорейские источники.

По их данным, эти площадки представляют из себя бетонные поверхности, длина и ширина которых достигает нескольких десятков метров. На них, как утверждают источники, можно размещать установки, способные запускать даже межконтинентальные баллистические ракеты.

Как отмечает газета, площадки делаются из бетона, поскольку запуск с почвенной поверхности может привести к поломке пусковых установок, а также изменить траекторию полета ракет.

Источники издания утверждают, что распределение многочисленных площадок по всей территории страны позволит северокорейским военным затруднить определение места очередного ракетного запуска для иностранной разведки.