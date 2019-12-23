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CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США
План КНДР заключается в более жесткой политике по отношению к США, в том числе в отказе от переговоров по денуклеаризации
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / REUTERS)

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала. По его словам, он будет включать в себя отказ переговоров с Вашингтоном и укрепление статуса Пхеньяна как государства, которое обладает ядерным оружием.

Как сообщает CNN, КНДР больше не будет добиваться отмены санкций как средства достижения экономического развития, а вместо этого укрепит свою приверженность чучхе — государственной идеологии, разработанной Ким Ир Сеном. Она подразумевает, что все вопросы внутренней жизни должны решаться с позиции опоры на собственные силы.

Такой подход северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связан со сложившимся впечатлением уязвимости американского президента Дональда Трампа из-за начавшейся процедуры импичмента. КНДР обеспокоена, что, если Трамп проиграет на президентских выборах 2020 года, его преемник может не поддержать заключенное между Вашингтоном и Пхеньяном соглашение, считают аналитики. Если же Трамп победит, КНДР может быть готова возобновить переговоры, добавил собеседник CNN.

КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США
Политика

Эксперты, опрошенные каналом, предполагают, что под «рождественским подарком» власти КНДР подразумевают запуск ракет или вывод спутников в открытый космос с использованием баллистических технологий. Однако, по словам источника телеканала, это маловероятно, так как Китай и Россия — ключевые международные торговые партнеры Пхеньяна — сочтут подобные испытания «слишком провокационными».

О том, что Северная Корея больше не считает денуклеаризацию темой переговоров с Соединенными Штатами, ранее заявил представитель КНДР в ООН Ким Сонг. Дипломат считает, что диалог, к которому стремится Вашингтон, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Трампа.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: КНДР, США
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