CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США

План КНДР заключается в более жесткой политике по отношению к США, в том числе в отказе от переговоров по денуклеаризации

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / REUTERS)

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала. По его словам, он будет включать в себя отказ переговоров с Вашингтоном и укрепление статуса Пхеньяна как государства, которое обладает ядерным оружием.

Как сообщает CNN, КНДР больше не будет добиваться отмены санкций как средства достижения экономического развития, а вместо этого укрепит свою приверженность чучхе — государственной идеологии, разработанной Ким Ир Сеном. Она подразумевает, что все вопросы внутренней жизни должны решаться с позиции опоры на собственные силы.

Такой подход северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связан со сложившимся впечатлением уязвимости американского президента Дональда Трампа из-за начавшейся процедуры импичмента. КНДР обеспокоена, что, если Трамп проиграет на президентских выборах 2020 года, его преемник может не поддержать заключенное между Вашингтоном и Пхеньяном соглашение, считают аналитики. Если же Трамп победит, КНДР может быть готова возобновить переговоры, добавил собеседник CNN.