Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Игорь Краснов (Фото: пресс-служба СК РФ / ТАСС)

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замглавы СКР Игорь Краснов, выдвинутый Путиным на должность генпрокурора, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что реформа была эффективная, что следствие и надзор были разведены», — сказал он.

Отвечая на вопрос сенаторов о том, нужно ли расширять полномочия прокуроров, Краснов заявил, что сейчас «инструментарий Генпрокуратуры достаточен».

Краснов подчеркнул, что Генпрокуратура и СК справляются со своими задачами, однако «ошибки бывают у всех» (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, он отметил, что несмотря на то, что у ведомств могут быть разные позиции, «их полномочия регулируются законом». «Мне кажется, в настоящее время об изменениях [полномочий] речи нет», — добавил замглавы СК.