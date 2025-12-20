 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Светлое находится между Красноармейском (Покровском) и Димитровом (Мирноградом). Высокое расположено на границе с Белгородской областью
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные заняли населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Светлое находится между Красноармейском (Покровском) и Димитровом (Мирноградом). Высокое расположено близ границы с Белгородской областью.

Буданов объяснил провал мобилизации на Украине
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины / Reuters

Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в зоне военной операции. Так, в течение недели до 12 декабря под контроль России перешли восемь населенных пунктов, включая Северск в ДНР. 17 декабря ведомство сообщило также о взятии села Герасимовка в Днепропетровской области.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. 1 декабря Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии города.

Главной задачей группировки войск «Центр», взявшей Красноармейск, по его словам, теперь является ликвидация подразделений ВСУ, окруженных в районе Димитрова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сумская область ДНР Минобороны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии села в Днепропетровской области
Политика
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления
Политика
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ Политика, 12:38
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 12:38
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 12:27
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 12:24
Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна Общество, 12:23 
Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается Спорт, 12:18
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 12:16
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР Политика, 12:11
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины Политика, 12:08
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:04
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией Политика, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону Спорт, 11:53