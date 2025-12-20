Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные заняли населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Светлое находится между Красноармейском (Покровском) и Димитровом (Мирноградом). Высокое расположено близ границы с Белгородской областью.

Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в зоне военной операции. Так, в течение недели до 12 декабря под контроль России перешли восемь населенных пунктов, включая Северск в ДНР. 17 декабря ведомство сообщило также о взятии села Герасимовка в Днепропетровской области.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. 1 декабря Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии города.

Главной задачей группировки войск «Центр», взявшей Красноармейск, по его словам, теперь является ликвидация подразделений ВСУ, окруженных в районе Димитрова.