Военная операция на Украине⁠,
Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска

Сюжет
Военная операция на Украине

Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска
После взятия Красноармейска (Покровск) главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в районе Димитрова, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Центра», действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации, заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе Минобороны.

NYT сообщила о «мрачной реальности» ВСУ из-за потери Красноармейска
Политика
Фото:Reuters

1 декабря Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Глава государства назвал этот город «хорошим плацдармом для решения всех задач», поставленных в начале спецоперации.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Валерий Герасимов Покровск Украина Красноармейск
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
