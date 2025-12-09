Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска

Video

После взятия Красноармейска (Покровск) главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в районе Димитрова, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Центра», действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации, заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе Минобороны.

1 декабря Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Глава государства назвал этот город «хорошим плацдармом для решения всех задач», поставленных в начале спецоперации.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

