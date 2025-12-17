 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,


Минобороны сообщило о занятии села в Днепропетровской области

Минобороны сообщило о занятии села Герасимовка в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись на западном берегу реки Гайчур
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области.

Село находится на западном берегу реки Гайчур недалеко от границы с Запорожской областью. Южнее находится населенный пункт Песчаное, о занятии которого Минобороны сообщало в начале недели.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Варачино, Шостка, Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора, Варваровка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Новосергеевка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Красный Лиман;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка, Краматорск;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Вольное, Торецкое, Белицкое, Удачное, Новопавловка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка, Терноватое, Гуляйполе, Косовцево;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Разумовка, Новояковлевка, Никольское.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Богдана».

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Днепропетровская область Минобороны

