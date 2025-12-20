FT рассказала о возросшем давлении США на Венесуэлу после захвата танкера

В начале декабря США нарастили военное присутствие в Карибском море. Вооруженные силы Венесуэлы проводят учения, однако эксперты отмечают, что их боеспособность значительно уступает американской, пишет FT

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

США нарастили военное присутствие в Карибском море после того как перехватили нефтяной танкер Skipper у берегов Венесуэлы, сообщает Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным снимков Sentinel‑2, у побережья Венесуэлы находятся американские корабли, включая эсминцы класса Arleigh Burke и десантный корабль Iwo Jima. На авиабазе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико размещены истребители F‑35A Lightning II, самолеты‑заправщики KC‑130, а также EA‑18G Growler. 9 декабря два американских истребителя F/A-18 Super Hornet были замечены над Венесуэльским заливом.

В Карибском море действует авианосная группа USS Gerald R. Ford — всего более 14 тыс. военных.

Вооруженные силы Венесуэлы проводят учения, однако эксперты в разговоре с FT отмечают, что их боеспособность значительно уступает американской. «США готовы к полному доминированию, поскольку Венесуэла не может дать жизнеспособного ответа», — заявил венесуэльский эксперт Хосе Гарсия. Тем не менее, по данным Kpler, корабль ВМС Венесуэлы сопроводил по крайней мере один из танкеров, что, по мнению аналитиков, может спровоцировать новый виток напряженности.

США в начале декабря объявили о захвате танкера Skipper, против которого введены санкции за участие в схеме нелегальных поставок нефти. После этого сразу четыре судна изменили курс — Bella 1, Seeker 8, Karina и Eurovictory, пишет FT. Венесуэла экспортирует около 900 тыс. баррелей нефти в день, из которых 80% отправляются в Китай, а около 150 тыс. — в США через Chevron, у которой есть лицензия на работу.

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября президент Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике. 17 декабря он объявил морскую блокаду, касающуюся подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Президент Венесуэлы Ниоколас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения. «Они не могут сказать, что у нас есть оружие массового поражения, химическое оружие или ядерные ракеты, поэтому они придумали предлог для создания еще одного Афганистана или Ливии», — заявил он 15 декабря.