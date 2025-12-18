 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ узнала о планах США «устроить карантин» для флота Венесуэлы

Объявленную Трампом морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы правильнее называть карантином, поскольку США не будут ограничивать движение судов, которые не находятся под санкциями, заявили американские чиновники
Фото: Isaac Urrutia / Reuters
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Блокирующие меры в отношении венесуэльских танкеров не следует считать полноценной морской блокадой, поскольку США не будут ограничивать движение судов, которые не находятся под санкциями, заявили The Wall Street Journal (WSJ) неназванные американские чиновники.

О намерении ограничить движение танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из ее портов, Дональд Трамп объявил накануне. В своем сообщении президент назвал меру «тотальной блокадой». «Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, а также не позволит враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы», — написал Трамп.

Однако собеседники WSJ заявили, что правильнее ограничения называть карантином, ведь с точки зрения международного права «блокада» считается особой формой ведения войны. Тем не менее, указывает газета, вмешательство в судоходство — «самое экстраординарное применение военной мощи США» для обеспечения соблюдения нефтяных санкций против Венесуэлы.

Американские чиновники пояснили, что военные корабли США будут преследовать суда, которые находятся под санкциями. По словам экономиста Асдрубаля Оливеросы, на такие танкеры приходится около 70% венесуэльского экспорта нефти, в основном поставляемой на азиатские рынки. В результате доходы Венесуэлы могут сократиться примерно на $8 млрд в год, оценил он.

Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле
Политика
Николас Мадуро

На фоне эскалации в отношениях с Каракасом администрация Трампа решила поинтересоваться у представителей нефтяной отрасли, готовы ли они вернуться на венесуэльский рынок, узнало Politico. Однако источники издания сомневаются, что компании согласятся рискнуть в условиях столь «неопределенной политической обстановки». «Честно говоря, интерес со стороны отрасли невелик, учитывая низкие цены на нефть и более привлекательные месторождения в мире», — сказал один из собеседников Politico.

Bloomberg не исключает, что новые ограничения на транспортировку венесуэльской нефти заставят Каракас остановить добычу на многих скважинах из-за недостатка резервуаров для хранения нефти. По словам источника агентства, основные нефтехранилища Венесуэлы быстро заполняются и могут достичь максимальной вместимости примерно через десять дней.

Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро называл обвинения наветом, которым США хотят оправдать возможный военный конфликт. По его версии, американские власти хотят захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить марионеточное правительство.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Венесуэла США танкеры санкции теневой флот Блокада
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

