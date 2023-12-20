Суд ЕС отказался снять санкции с Абрамовича

Суд в ЕС не стал отменять санкции против Абрамовича

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе введенные против миллиардера ограничения, сославшись на его роль в компании Evraz

Роман Абрамович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Европейский суд общей юрисдикции не стал снимать санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает состояние Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд), сообщает Reuters.

Абрамович попал под санкции ЕС в марте прошлого года. Брюссель назвал бизнесмена «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также указали, что Абрамович является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании Evraz и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России. В мае миллиардер решил оспорить ограничения. В июле этого года европейский суд начал рассмотрение иска.

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Как сообщал Reuters, защита Абрамовича будет настаивать на том, что санкции против него были введены «просто потому, что он рассматривается с политической точки зрения как самый известный российский бизнесмен, даже если это явная ошибка». Адвокат также отмечал, что миллиардер более 20 лет «не ведет активную деятельность в России как бизнесмен» и владеет только 28% акций Еvraz, которая работает как в России, так и за ее пределами и не попала под санкции ЕС.

«Европейский суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — говорится в решении суда.

Суд сослался на роль бизнесмена в Evraz (Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, с долей 28,64%). Evraz, как и Абрамович, находится под санкциями Великобритании. Bloomberg в августе прошлого года сообщал, что миллиардер не может продать долю в Evraz, а также британскую недвижимость.

«Хотя мы и разочарованы сегодняшним решением, мы приветствуем тот факт, что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций», — сказал Роман Абрамович, чье заявление РБК передала его пресс-секретарь.

В частности, речь идет о предположениях о том, что Абрамович получал финансовую или иную выгоду от российского правительства. Сторона бизнесмена настаивает, что решение о сохранении санкций «основано исключительно на том, что суд определил г-на Абрамовича как «российского бизнесмена».

«Адвокат г-на Абрамовича проведет полную оценку сегодняшнего постановления, чтобы дать рекомендации относительно дальнейших возможных шагов», — говорится в сообщении.