Президент Литвы поручил проверить выдачу паспортов детям Абрамовича

Гитанас Науседа поручил проверить процедуру выдачи паспортов детям бизнесмена Романа Абрамовича, но подтвердил, что гражданство предоставлено законно. Представитель Абрамовича заявила об «абсолютно законном праве» на гражданство

Гитанас Науседа (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа после сообщений о том, что дети находящегося под санкциями ЕС бизнесмена Романа Абрамовича (Bloomberg оценивает его состояние в $7,82 млрд) имеют литовское гражданство, поручил разобраться, «насколько правильно» было применено законодательство, сообщает LRT.

«Гражданство предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Надо проверить, насколько правильно оно было применено. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против России», — сказал он.

По его словам, если это подтвердится, следует «искать возможности принять меры в соответствии с другими литовскими законами».

О том, что сын и дочь Абрамовича Аркадий и Анна получили литовское гражданство, следует из данных международного журналистского расследования Cyprus confidential. Среди попавших к журналистам материалов кипрской фирмы по оказанию финансовых услуг Meritservus была фотография паспорта сына миллиардера, а также номер литовского паспорта его дочери. Паспорт Аркадию Абрамовичу был выдан десять лет назад, срок его действия истек 5 декабря этого года, следует из данных расследования.

В среду, 6 декабря, директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подтвердила, что Анна и Аркадий Абрамовичи являются гражданами Литвы.

«На данный момент у нас есть информация о двух лицах», — сказала Гудзинскайте. По ее словам, ведомство выясняет, есть ли литовские паспорта у других детей бизнесмена.

Министр внутренних дел Агне Билотайте пояснила, что закон не позволяет отбирать гражданство у тех, кто получил его «по происхождению или другим основаниям». Дедушка и бабушка Абрамовича были из Литвы. Однако правительство разрабатывает поправки, позволяющие сделать это «по соображениям национальной безопасности», уточнила глава МВД. »[Поправки] уже разработаны, они еще согласовываются и должны быть представлены, когда будут окончательно согласованы», — сообщила Билотайте.

По словам главы Департамента миграции, дети Абрамовича получили литовское гражданство еще до начала военных действий на Украине. У самого бизнесмена нет литовского паспорта, уточнила она. Гудзинскайте пояснила, что власти не могут отказать в получении литовского гражданства тем, кто имеет на него право по происхождению, если только они не солгали в своем заявлении или «не совершили военные преступления».

Премьер-министр Ингрида Шимоните предложила сейму обсудить поправки к закону о гражданстве. Она также сказала, что попросила Департамент миграции предоставить более подробную информацию о «последовательности действий и решений» по поводу выдачи паспортов детям Абрамовича.

Науседа считает, что неправильно менять законодательство «под конкретный случай и конкретных лиц». «Если это станет массовой практикой, то я не думаю, что наша страна пойдет по пути верховенства закона», — отметил президент.

«Дети господина Абрамовича, как и все другие потомки литовских евреев, подвергшихся гонениям, имеют абсолютно законное право на гражданство. То, что правительство Литвы не упомянуло об этом контексте, вводит в заблуждение и постыдно», — сказала представитель миллиардера Bloomberg.

Бизнесмен находится под санкциями в том числе ЕС и Великобритании. Он пытается оспорить ограничения в Европейском суде. В январе газета The Guardian писала, что семеро детей Абрамовича стали бенефициарами трастов (стоимость активов не менее $4 млрд). Бизнесмен передал им контроль над трастами до начала военных действий на Украине, писала газета.