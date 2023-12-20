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Война санкций ,  
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Кремль не увидел изъятия активов в решении по долям Wintershall и OMV

Песков: никакого процесса изъятия активов иностранных компаний нет
Сюжет
Война санкций
Накануне президент Владимир Путин подписал указы, лишающие Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом». «Никакого процесса изъятия не было и нет», — утверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Указы президента Владимира Путина, лишающие Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом», не означают, что у иностранных компаний изымают активы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, — активы продаются или передаются, все зависит от переговоров. Никакого процесса изъятия не было и нет», — сказал Песков.

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Бизнес
Дмитрий Песков

Накануне немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV лишились своих долей в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Путин поручил создать ООО для управления этими месторождениями. Приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».

Добычей на Южно-Русском месторождении занималась ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (доля экономического участия — 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); на Ачимовских отложениях — АО «Ачимгаз», акционеры — Wintershall и ООО «Газпром Добыча Уренгой» (100% которой принадлежат «Газпрому»). По данным СПАРК, каждой компании принадлежит по 50% в «Ачимгазе».

В январе этого года Wintershall Dea заявила о своем намерении уйти из России. Перед этим российские власти ввели предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у предприятий, которыми он совместно владеет с Wintershall. В июле компания начала юридическое отделение западного бизнеса от предприятий в России.

Австрийская OMV в марте прошлого года объявила, что отказывается от новых инвестиций в России и планирует пересмотреть долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. Летом этого года глава компании Альфред Штерн говорил, что OMV не будет отказываться от российского газа и продолжит закупать его зимой (у «Газпрома» и OMV с 2018 года действует долгосрочный контракт, рассчитанный до 2040 года). Компания до этого согласилась платить за поставки газа в рублях.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
Дмитрий Песков Wintershall OMV
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