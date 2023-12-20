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Выборы президента США ,  
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Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах на территории штата

Суд запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо
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Выборы президента США

Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, не имеет права избираться на эту должность и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате, передает CBS.

Решение принято на основании 14-й поправки к Конституции США. В соответствии с третьим пунктом этой поправки, занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже не может занимать государственную должность (Трампу предъявлены обвинения по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года, он не признает вину).

«Большинство судей считают, что Трамп не имеет права занимать пост президента. <...> Было бы неправомерным со стороны государственного секретаря Колорадо включить его в качестве кандидата на праймериз», — цитирует The New York Times постановление суда.

NYT отмечает, что решение распространяется только на территорию Колорадо. Оно не вступит в силу до 4 января. В предвыборном штабе Трампа заявили, что подадут апелляцию в Верховный суд США.

Суд Колорадо стал первым, вынесшим такое решение. Аналогичные иски группы избирателей рассматривались в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но их отклонили. В ноябре суд в Мичигане постановил, что Трамп можкт участвовать в праймериз на территории штата, истцы подали апелляцию в местный Верховный суд.

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Дональд Трамп Колорадо праймериз
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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