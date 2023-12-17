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Выборы в США ,  
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Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии

Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии в США
Сюжет
Выборы в США
Трамп раскритиковал политику Байдена и процитировал слова Путина о «гнилости американской политической системы». Политик также напомнил, что венгерский премьер Орбан назвал его «человеком, способным спасти западный мир»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Eisen / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы государства от партии республиканцев, назвал действующего лидера Джо Байдена угрозой демократии. Выступление Трампа на предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире показал канал C-Span.

Политик назвал свое уголовное преследование политически мотивированным, и процитировал российского президента Владимира Путина, заявившего, что оно «показывает всю гнилость американской политической системы».

Мнение о «гнилости» американской системы Путин выразил на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре. «Все, что происходит с Трампом, — это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира», — говорил он тогда.

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Дональд Трамп

В своем выступлении Трамп также привел слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвавшего бывшего президента США «человеком, способным спасти западный мир», и заявившего, что при нем не произошло бы вооруженного конфликта России и Украины. «А знаете, чего бы еще не произошло? Атаки на Израиль и инфляции», — добавил Трамп.

В общей сложности экс-президенту предъявлен 91 пункт обвинений по четырем уголовным делам. Они связаны с выплатамиденег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Трамп отверг все выдвинутые против него обвинения, называл свое преследование политическим, а нападки на него со стороны противников — «охотой на ведьм». Защита политика ходатайствовала о прекращении уголовного дела о вмешательстве в выборы, но судья не согласилась.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2024 года. И Трамп, и Байден объявили о своем участии в них. Первый назвал предвыборную кампанию «крестовым походом» против своего преемника. Байден допустил, что если бы не было кандидатуры Трампа, он не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства.

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