Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

Суд в американском штате Мичиган постановил, что бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, останется в первичных избирательных бюллетенях штата, сообщает Associated Press.

Судья Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа при штурме Капитолия в январе 2021 года означала, что суд должен был запретить ему участвовать в президентских выборах.

Ранее Верховный суд Миннесоты тоже разрешил Трампу участвовать в выборах в этом штате. Еще одно судебное заседание по этому же вопросу пройдет в штате Колорадо.

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Одно из дел связано со штурмом Капитолия 6 января 2021 года: Трамп проиграл президентские выборы, уступив Байдену, а затем выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги голосования были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников к борьбе. Вину по делу о штурме он не признал.

Сенатор-демократ США от Вирджинии Тим Кейн говорил, что нападение сторонников Трампа на Капитолий — мощное основание для того, чтобы не допустить его в качестве кандидата на ближайшие выборы президента.