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Сенатор США назвал «весомый аргумент» за отстранение Трампа от выборов

Сенатор Кейн назвал «весомый аргумент» за отстранение Трампа от выборов президента США
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Выборы президента США
Поддержка или участие в мятеже является препятствием для выдвижения на пост президента США. Трампа могут отстранить от выборов, указал сенатор. Штаб Трампа обвинил демократов в желании убрать популярного конкурента
Тим Кейн
Тим Кейн (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Нападение сторонников экс-президента Дональда Трампа на Капитолий в январе 2021 года является мощным основанием для того, чтобы не допустить его в качестве кандидата на ближайших выборах президента США. Об этом заявил сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн в эфире ABC.

Произошедшее было спланировано и имело конкретную цель с конкретной датой, указал конгрессмен, протестующие намеревались сорвать мирную передачу власти, предусмотренную Конституцией.

«Поэтому я думаю, что здесь можно привести весомый аргумент», — сказал Кейн, предположив, что решение примут суды.

Он отвечал на вопрос о возможности отстранения Трампа от выдвижения на пост президента в соответствии с третьим разделом 14 поправки к Конституции США. Согласно ему, гражданин, занимавший военную или гражданскую должность после участия в мятеже, восстании или оказании поддержки таким событиям, не может занимать государственную должность. При этом конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить это ограничение.

Конгрессмен раскритиковал претендентов от пост президента от республиканцев, которые пообещали поддержать Трампа, даже если он будет признан виновным: «Это показывает, что у вас нет морального компаса, необходимого для того, чтобы быть лидером величайшей страны в мире».

Штаб Трампа исключил возможность его отстранения, предположив, что президент Джо Байден и демократы «напуганы до смерти, они видят опросы, прогнозирующие победу президента Трампа на всеобщих выборах». «Люди, которые следуют этой абсурдной теории заговора и политической атаке на президента Трампа, растягивают нормы закона до неузнаваемости», — сказал представитель штаба Стивен Чанг.

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Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

В день штурма или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Весной следующего года над Трампом состоится первое заседание по делу о штурме Капитолия, где его роль будет рассмотрена по существу. Экс-президент отвергает обвинения. По оценке Трампа, ему грозит 561 год лишения свободы.


 

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45-й президент США, предприниматель, политик

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