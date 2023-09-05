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Трамп заявил о «трюке коммунистов и фашистов» для отстранения от выборов

Трамп назвал трюком разговоры о применении к нему 14-й поправки к Конституции
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Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «трюком» политических оппонентов заявления о возможности применения 14-й поправки к Конституции США, чтобы не допустить его к участию в выборах. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Согласно третьему пункту 14-й поправки, занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже, восстании или оказания поддержки таким событиям не может занимать государственную должность. Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить это ограничение.

«Почти все эксперты в области высказали мнение, что 14-я поправка не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам в 2024 году. Это просто еще один трюк, который используют радикальные левые коммунисты, марксисты и фашисты, чтобы вновь украсть выборы», — написал он. По мнению Трампа, президент США Джо Байден не способен победить на свободных и честных выборах.

3 сентября сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн заявил, что нападение сторонников Трампа на Капитолий в январе 2021 года является мощным основанием для того, чтобы не допустить его в качестве кандидата на ближайших выборах президента США.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

В день штурма или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

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Весной следующего года состоится первое заседание по делу о штурме Капитолия, где роль Трампа будет рассмотрена по существу. Экс-президент отвергает обвинения. По оценке Трампа, ему грозит 561 год лишения свободы.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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