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Политика ,  
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Залужный расценил установку прослушки в его кабинете как «войну»

Главком ВСУ Залужный назвал «войной» установку прослушки в его кабинете
Залужный подтвердил обнаружение прослушки в кабинете, в котором он должен был сегодня работать. Он назвал произошедшее «войной»
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Глава Генштаба ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил обнаружение прослушки в одном из его кабинетов, в котором он должен был работать 18 декабря.

«Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушку]. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло», — сообщил он (цитата по «РБК Украина»).

По его словам, он уже давно не использовал этот кабинет. Залужный допустил, что прослушку подготовили специально под его прибытие. При этом он исключил, что установить ее мог кто-то из Генштаба: «С ушами уже давно не работаем». Когда главу Генштаба ВСУ спросили, как он расценивает инцидент, он ответил: «Как войну».

По словам генерала, прослушку нашли не только у него. В Генштабе ВСУ сообщили, что также прослушивались кабинеты работников аппарата обеспечения деятельности главкома. «Страна.ua» писала, что устройство обнаружили в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

Накануне, 17 декабря, «РБК Украина» со ссылкой на источники писал, что в кабинете Залужного при подготовке кабинета нашли устройства считывания информации. СБУ возбудила дело по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

В последнее время Economist, Financial Times и другие СМИ писали о конфликте между политическим и военным руководством Украины на фоне оценок Залужным хода контрнаступления. Генерал в ноябре в интервью Economist заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, президент Владимир Зеленский с ним не согласился. Российская сторона не раз говорила о провале наступления ВСУ и больших потерях.

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«Страна.ua» со ссылкой на источник писала, что Зеленский хотел бы организовать президентские выборы в 2024 году, но Залужного сторонники действующего президента расценивают как проблему. Собеседник издания говорил, что выборы не объявят, пока офис президента не получит гарантий, что главком ВСУ не будет в них участвовать.

«Украинская правда» со ссылкой на источники писала о возможной отставке главкома. При этом украинский министр обороны Рустем Умеров отрицал планы уволить Залужного.

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Виктория Громова Виктория Громова
Валерий Залужный ВСУ прослушка кабинет
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