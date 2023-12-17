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Военная операция на Украине ,  
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В кабинете у Залужного нашли прослушку

В кабинете у главкома ВСУ Залужного нашли прослушку
Сюжет
Военная операция на Украине
«Украинская правда» со ссылкой на источники также пишет, что устройства для прослушивания обнаружили и у сотрудников главкома ВСУ
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного обнаружили прослушку, сообщает РБК Украина со ссылкой на источник в военных кругах.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», — сказал собеседник.

О том, что в кабинете Залужного и у его сотрудников нашли устройства для прослушивания, пишет также «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ после слов генерала о зашедшем в тупик контрнаступлении. Залужный в интервью изданию говорил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, Зеленский с ним не согласился. Economist утверждал, что отношения между украинским лидером и главкомом описываются их окружением как «ужасные».

Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

В начале декабря газета The Financial Times обратила внимание, что Залужный перестал появляться на фотографиях вместе с Зеленским. В частности, его не было на снимках, сделанных во время поездки украинского лидера на передовые позиции на востоке Харьковской и юге Запорожской областей. Президента тогда сопровождали министр обороны Рустем Умеров и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Позднее «Украинская правда» со ссылкой на источники писала о возможной отставке генерала. По данным издания, с некоторыми военачальниками Зеленский общается в обход главкома, в частности с Сырским и командующим воздушными силами Николаем Олещуком, что «мешает [Залужному] командовать всей армией».

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Умеров отрицает планы уволить Залужного. «В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» — говорил позднее глава Минобороны. Ведомство перед этим опубликовало фотографии министра вместе с главкомом, которые, как сообщили там, посетили позиции ВСУ на восточном направлении и поздравили военнослужащих с Днем сухопутных войск. На одном из кадров были Залужный, Сырский, а также Умеров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отмечал, что на заседаниях ставки с Зеленским и Залужным бывает «очень горячо», но это не означает раскола между ними. О том, что конфликта между Зеленским и Залужным нет, говорил также советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

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Теги
Елена Чернышова
Валерий Залужный ВСУ прослушка
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