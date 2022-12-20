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Дума увеличила штрафы для иноагентов

Госдума убрала из УК признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Кроме того, депутаты ужесточили наказание за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, до семи лет лишения свободы
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении сразу два законопроекта, регулирующих ответственность для иностранных агентов.

Первый законопроект вносит изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП): новая редакция ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») объединяет несколько «иноагентских» норм (ст. 19.7.5–2 КоАП, ст. 19.7.5–4 КоАП), ранее существовавших в кодексе. Объединенная статья, в частности, предусматривает ответственность за непредставление необходимых сведений, нарушение сроков опубликования отчетности и другие.

Законопроект также увеличивает размер штрафа за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента для учредителей и членов — штрафы составят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (вместо 5 тыс. руб.). Увеличивается штраф и за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст: теперь для должностных лиц он будет от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (ранее был от 30 тыс. до 100 тыс.), а для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. (ранее — от 100 тыс. до 300 тыс. руб). 

Второй законопроект касается изменений в Уголовный кодекс — из ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» был убран признак «злостности». Уголовная ответственность теперь будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Наказание за эти преступления останется прежним — до двух лет лишения свободы.

Кроме этого, законопроект ужесточает наказание за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). Увеличение срока наказания затрагивает все пункты статьи, следует из документа. Изменения в ст. 239 УК были добавлены ко второму чтению, изначально законопроект не касался этой статьи.

Так, если ранее за создание НКО (включая НКО-иноагента), деятельность которых связана с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, наказание составляло до трех лет лишения свободы, то после принятия закона — до шести лет. За создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, теперь предусмотрено до семи лет (ранее было четыре года). Максимальная ответственность за участие в таких организациях или пропаганда их деятельности была повышена до четырех лет лишения свободы, при действующей сейчас норме до двух лет.

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Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) на заседании заявил, что ко второму чтению была «необоснованно расширена концепция законопроекта». «В первом чтении была только ст. 330.1 УК, а во втором чтении вдруг предлагается еще одна статья, еще один законопроект. Статья переведена в категорию тяжких. <...> Это элементарное нарушение процедуры принятия законопроекта, плюс неуважение к личности депутатов», — сказал Синельщиков. Он добавил, что у законопроекта также нет заключения комитета, правового управления, а также официального отзыва Верховного суда.

В июне Госдума приняла законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним признать иноагентами теперь могут без иностранного финансированиях тех, кто получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием». При этом документ предполагал создание единого реестра иностранных агентов вместо четырех отдельных — для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений.

При этом законопроект вводил ряд новых ограничений для иностранных агентов: лицам, признанным ими (или аффилированными), запретили преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, принимать участие в госзакупках, быть организаторами массовых публичных мероприятий.

1 декабря Минюст опубликовал единый список иностранных агентов. Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения.

В конце ноября правительство утвердило новые требования к маркировке иноагентов. Среди требований, в частности, указывалось, что уведомления о материалах иноагентов должны длиться не менее 15 секунд, размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта материала. В середине декабря суд впервые оштрафовал признанного иноагентом блогера за недостаточно большие буквы маркировки.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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