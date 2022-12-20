Дума увеличила штрафы для иноагентов

Госдума убрала из УК признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Кроме того, депутаты ужесточили наказание за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, до семи лет лишения свободы

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Госдума приняла в третьем чтении сразу два законопроекта, регулирующих ответственность для иностранных агентов.

Первый законопроект вносит изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП): новая редакция ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») объединяет несколько «иноагентских» норм (ст. 19.7.5–2 КоАП, ст. 19.7.5–4 КоАП), ранее существовавших в кодексе. Объединенная статья, в частности, предусматривает ответственность за непредставление необходимых сведений, нарушение сроков опубликования отчетности и другие.

Законопроект также увеличивает размер штрафа за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента для учредителей и членов — штрафы составят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (вместо 5 тыс. руб.). Увеличивается штраф и за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст: теперь для должностных лиц он будет от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (ранее был от 30 тыс. до 100 тыс.), а для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. (ранее — от 100 тыс. до 300 тыс. руб).

Второй законопроект касается изменений в Уголовный кодекс — из ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» был убран признак «злостности». Уголовная ответственность теперь будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Наказание за эти преступления останется прежним — до двух лет лишения свободы.

Кроме этого, законопроект ужесточает наказание за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). Увеличение срока наказания затрагивает все пункты статьи, следует из документа. Изменения в ст. 239 УК были добавлены ко второму чтению, изначально законопроект не касался этой статьи.

Так, если ранее за создание НКО (включая НКО-иноагента), деятельность которых связана с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, наказание составляло до трех лет лишения свободы, то после принятия закона — до шести лет. За создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, теперь предусмотрено до семи лет (ранее было четыре года). Максимальная ответственность за участие в таких организациях или пропаганда их деятельности была повышена до четырех лет лишения свободы, при действующей сейчас норме до двух лет.

Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) на заседании заявил, что ко второму чтению была «необоснованно расширена концепция законопроекта». «В первом чтении была только ст. 330.1 УК, а во втором чтении вдруг предлагается еще одна статья, еще один законопроект. Статья переведена в категорию тяжких. <...> Это элементарное нарушение процедуры принятия законопроекта, плюс неуважение к личности депутатов», — сказал Синельщиков. Он добавил, что у законопроекта также нет заключения комитета, правового управления, а также официального отзыва Верховного суда.

В июне Госдума приняла законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним признать иноагентами теперь могут без иностранного финансированиях тех, кто получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием». При этом документ предполагал создание единого реестра иностранных агентов вместо четырех отдельных — для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений.

При этом законопроект вводил ряд новых ограничений для иностранных агентов: лицам, признанным ими (или аффилированными), запретили преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, принимать участие в госзакупках, быть организаторами массовых публичных мероприятий.

1 декабря Минюст опубликовал единый список иностранных агентов. Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения.

В конце ноября правительство утвердило новые требования к маркировке иноагентов. Среди требований, в частности, указывалось, что уведомления о материалах иноагентов должны длиться не менее 15 секунд, размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта материала. В середине декабря суд впервые оштрафовал признанного иноагентом блогера за недостаточно большие буквы маркировки.