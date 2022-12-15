В России впервые оштрафовали иноагента за размер маркировки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Торговые центры подали в суд на H&M из-за долга за аренду в ₽1 млрд Бизнес, 09:27
Разработчик «Гонца» объяснил, почему в России нет Starlink и OneWeb Технологии и медиа, 09:25
Как Oracle 30 лет избегает банкротства и зарабатывает на своих «убийцах» Pro, 09:23
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:23
Конор Макгрегор впервые за 8 лет выбыл из рейтинга лучших бойцов UFC Спорт, 09:17
Число сделок в новостройках Москвы сократилось на 14,3% за 11 месяцев Недвижимость, 09:15
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВД предложило проводить мониторинг социального положения силовиков Общество, 09:00
Какие налоговые вопросы надо решить компании до конца 2022 года Pro, 08:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:47
В России впервые оштрафовали иноагента за размер маркировки Политика, 08:46
Из нефтегазовых компаний уходят западные управленцы. Как им найти замену Pro, 08:39
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:36
Эксперты SberCIB назвали фаворитов на российском рынке акций на 2023 год Инвестиции, 08:30
Политика ,  
0 

В России впервые оштрафовали иноагента за размер маркировки

Суд оштрафовал признанного иноагентом блогера за недостаточно большие буквы маркировки
Согласно требованиям Роскомнадзора, шрифт уведомления об иноагентах должен быть в два раза больше шрифта сообщения, но во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев (Фото: andr_aleks / VK)

Ярославский блогер Андрей Алексеев, внесенный в конце декабря прошлого года в реестр иностранных агентов, был оштрафован на 10 тыс. руб. за недостаточно большой шрифт маркировки, пишет газета «Коммерсантъ».

1 апреля блогер не сопроводил видеозапись, размещенную в соцсети «ВКонтакте», маркировкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ <…>». Кроме того, размер заглавных букв иноагентской плашки к аудиозаписи, размещенной 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора (шрифт уведомления должен быть в два раза больше шрифта сообщения). На это обратила внимание прокуратура Фрунзенского района Ярославля.

26 октября Фрунзенский районный суд рассмотрел претензии ведомства. Алексеев сказал суду, что в первом случае сразу добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи после жалобы прокуратуры. Во втором случае, пояснил он, «технический инструментарий социальной сети «ВКонтакте» не позволяет при осуществлении публикации изменить размер шрифта». Блогер написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая меняет строчные буквы на прописные. Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1», — рассказал Алексеев в своем телеграм-канале.

Суд признал его виновным в нарушении требований к обязательной маркировке об иноагентах (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) и назначил штраф.

Блогер попытался обжаловать это решение, однако накануне Ярославский областной суд отказал ему в проведении дополнительной технической экспертизы, посчитав, что «позиция Алексеева относительно отсутствия нарушений при осуществлении публикаций является способом защиты с целью избежать наказания и не основана на положениях нормативных актов». Решение суда вступило в силу.

Читайте на РБК Pro
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Из нефтегазовых компаний уходят западные управленцы. Как им найти замену
Конец эпохи: почему инвесторов больше не интересует SPAC

По словам юриста Павла Чикова, это первый известный случай, когда признанного иноагентом гражданина привлекают к ответственности за недостаточно большой шрифт маркировки.

В начале декабря блогер Максим Кац, признанный физлицом-иноагентом, был оштрафован за отсутствие маркировки (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП) на 15 тыс. руб. Он стал первым физлицом-иноагентом, которому был назначен штраф.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Елена Чернышова
иноагент штраф
Материалы по теме
В Госдуме предложили поправки к УК и КоАП о деятельности иноагентов
Политика
Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов
Политика
Суды в Москве начали рассматривать первые дела против физлиц-иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter