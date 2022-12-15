В России впервые оштрафовали иноагента за размер маркировки

Согласно требованиям Роскомнадзора, шрифт уведомления об иноагентах должен быть в два раза больше шрифта сообщения, но во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных

Андрей Алексеев (Фото: andr_aleks / VK)

Ярославский блогер Андрей Алексеев, внесенный в конце декабря прошлого года в реестр иностранных агентов, был оштрафован на 10 тыс. руб. за недостаточно большой шрифт маркировки, пишет газета «Коммерсантъ».

1 апреля блогер не сопроводил видеозапись, размещенную в соцсети «ВКонтакте», маркировкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ <…>». Кроме того, размер заглавных букв иноагентской плашки к аудиозаписи, размещенной 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора (шрифт уведомления должен быть в два раза больше шрифта сообщения). На это обратила внимание прокуратура Фрунзенского района Ярославля.

26 октября Фрунзенский районный суд рассмотрел претензии ведомства. Алексеев сказал суду, что в первом случае сразу добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи после жалобы прокуратуры. Во втором случае, пояснил он, «технический инструментарий социальной сети «ВКонтакте» не позволяет при осуществлении публикации изменить размер шрифта». Блогер написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая меняет строчные буквы на прописные. Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1», — рассказал Алексеев в своем телеграм-канале.

Суд признал его виновным в нарушении требований к обязательной маркировке об иноагентах (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) и назначил штраф.

Блогер попытался обжаловать это решение, однако накануне Ярославский областной суд отказал ему в проведении дополнительной технической экспертизы, посчитав, что «позиция Алексеева относительно отсутствия нарушений при осуществлении публикаций является способом защиты с целью избежать наказания и не основана на положениях нормативных актов». Решение суда вступило в силу.

По словам юриста Павла Чикова, это первый известный случай, когда признанного иноагентом гражданина привлекают к ответственности за недостаточно большой шрифт маркировки.

В начале декабря блогер Максим Кац, признанный физлицом-иноагентом, был оштрафован за отсутствие маркировки (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП) на 15 тыс. руб. Он стал первым физлицом-иноагентом, которому был назначен штраф.