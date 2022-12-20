Суд пересмотрел дело о «нет вобле» и оштрафовал россиянку на ₽30 тыс. за надпись

Суд пересмотрел дело о «нет вобле» и оштрафовал россиянку за надпись

В октябре тюменский суд уже решил прекратить дело и отправил его на новое рассмотрение. Жительница Тюмени, написавшая на асфальте «нет в***е», говорила, что имела в виду фразу «нет вобле»

Фото: Борис Кавашкин / Global Look Press

Центральный районный суд Тюмени признал местную жительницу Алису Климентову виновной в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за надписи на асфальте «нет в***е». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Девушке назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Надпись появилась на площади Единства и Согласия 24 сентября, в тот же день там проходила акция против мобилизации.

На Климентову завели административное дело, но в октябре Центральный районный суд принял решение прекратить разбирательство. Как говорилось в постановлении, девушка имела в виду «нет вобле», поскольку объяснила, что испытывает неприязнь к этому виду рыб, а об акции ничего не знала. Однако в ноябре по жалобе полиции дело отправили на новое рассмотрение. Заявитель посчитал, что суд не учел доказательств, свидетельствующих о том, что Климентова «своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации».

По статистике системы «ГАС Правосудие», которую изучил РБК, с марта по 19 октября в суды поступило почти 4,8 тыс. административных дел о дискредитации армии. За этот период больше всего их зафиксировано в Москве (632), в десятку лидеров также вошли Санкт-Петербург (247), Краснодарский край (164), Крым (140), Калининградская область (123), Пермский край (82), Самарская область (79), Коми (77), Карелия (73) и Архангельск (70).