В Тюмени отправили на новое рассмотрение дело из-за надписи «нет в***е»

Суд отправил дело на новое рассмотрение. Первоначально судьи не сочли надпись «нет в***е», сделанную на одной из городских площадей, дискредитацией армии, поскольку ее автор объяснила, что имела в виду «нет вобле»

Фото: Борис Кавашкин / Global Look Press

Тюменский областной суд направил на новое рассмотрение административное дело против девушки, которая написала на асфальте «нет в***е» и доказала в суде, что речь шла о фразе «нет вобле», сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Апелляционную жалобу направили полицейские. Как ранее сообщили порталу в Объединенной пресс-службе судов Тюменской области, они просят пересмотреть принятое судом решение, что действия девушки не подпадают под действие ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

РБК направил запрос в пресс-службу Тюменского областного суда.

Надпись «нет в***е» появилась в Тюмени на площади Единства и Согласия 24 сентября. В тот же день на площади проходила акция против мобилизации.

На девушку, написавшую фразу, завели административное дело о дискредитации армии. В середине октября Центральный районный суд принял решение прекратить разбирательство в ее отношении, поскольку она объяснила, что испытывает неприязнь к вобле и имела в виду этот вид рыб, а про акцию ничего не знала.