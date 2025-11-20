Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной
Любой момент для урегулирования конфликта с Украиной будет лучшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Любое время лучшее для мирного урегулирования», — ответил он на вопрос, считает ли Кремль настоящий момент самым хорошим для этого.
По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.
В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование плана из 28 пунктов, выработанного Россией вместе с Соединенными Штатами, Песков вновь заявил, что «новаций у нас нет».
«Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем», — сказал он.
Журналист в контексте о новых тезисах обратил внимание, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении европейских союзников обсудить этот план. Он также поинтересовался, довели ли сведения об инициативе до российского президента Владимира Путина.
«Мне нечего добавить», — ответил Песков.
Комментируя сообщения о планах министра армии США Дэниэла Дрисколла, накануне приехавшего с делегацией в Киев, посетить и Россию, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.
Дрисколл прибыл в Киев накануне для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. С ним министр планирует обсудить возможное возобновление мирных переговоров с Россией. Неназванный американский чиновник сказал ABC, что есть вероятность последующей встречи Дрисколла с представителями России. Ранее об этом же сообщала и The Wall Street Journal.
О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. Полное содержание плана не раскрывалось, однако отдельные пункты раскрывали американские СМИ. В частности, это:
- уступка Донбасса со стороны Киева (Politico, Financial Times и The Telegraph, регион вошел в состав России по итогам референдума в 2022 году);
- отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс (WSJ). Москва против присоединения Киева к блоку;
- сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от ключевых видов вооружений (Reuters и FT);
- признание русского языка государственным на Украине;
- сворачивание военной помощи США;
- предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви»;
- обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия (FT).
По сведениям NBC, план, в котором в общей сложности 28 пунктов, одобрил лично президент США Дональд Трамп.
Военная операция же закончится только после того, как будут достигнуты все поставленные цели: в результате самой военной операции или соответствующих переговоров, поясняли ранее в Кремле.
