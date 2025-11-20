Песков: любое время для урегулирования конфликта с Киевом — лучшее

Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной

Для урегулирования конфликта на Украине любой момент будет лучшим, сказал Песков, подчеркнув, что Россия открыта для этого. Кремль подчеркивал, что военная операция завершится только после достижения всех поставленных целей

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Любой момент для урегулирования конфликта с Украиной будет лучшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Любое время лучшее для мирного урегулирования», — ответил он на вопрос, считает ли Кремль настоящий момент самым хорошим для этого.

По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование плана из 28 пунктов, выработанного Россией вместе с Соединенными Штатами, Песков вновь заявил, что «новаций у нас нет».

«Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем», — сказал он.

Журналист в контексте о новых тезисах обратил внимание, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении европейских союзников обсудить этот план. Он также поинтересовался, довели ли сведения об инициативе до российского президента Владимира Путина.

«Мне нечего добавить», — ответил Песков.

Комментируя сообщения о планах министра армии США Дэниэла Дрисколла, накануне приехавшего с делегацией в Киев, посетить и Россию, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Дрисколл прибыл в Киев накануне для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. С ним министр планирует обсудить возможное возобновление мирных переговоров с Россией. Неназванный американский чиновник сказал ABC, что есть вероятность последующей встречи Дрисколла с представителями России. Ранее об этом же сообщала и The Wall Street Journal.

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. Полное содержание плана не раскрывалось, однако отдельные пункты раскрывали американские СМИ. В частности, это:

уступка Донбасса со стороны Киева (Politico, Financial Times и The Telegraph, регион вошел в состав России по итогам референдума в 2022 году);

отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс (WSJ). Москва против присоединения Киева к блоку;

сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от ключевых видов вооружений (Reuters и FT);

признание русского языка государственным на Украине;

сворачивание военной помощи США;

предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви»;

обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия (FT).

По сведениям NBC, план, в котором в общей сложности 28 пунктов, одобрил лично президент США Дональд Трамп.

Военная операция же закончится только после того, как будут достигнуты все поставленные цели: в результате самой военной операции или соответствующих переговоров, поясняли ранее в Кремле.