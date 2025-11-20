 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Польша попросила Белоруссию выдать подозреваемых в диверсии украинцев

Польша потребовала от Белоруссии выдать подозреваемых в диверсии украинцев
Польша направила официальный запрос Белоруссии о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсии на польской железной дороге по заказу российских спецслужб
Павел Вроньский
Павел Вроньский (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Global Look Press)

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, которых подозревают в организации диверсий на польской железной дороге по заказу российских спецслужб. Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вроньский, передают Wiadomości.

В среду временный поверенный Белоруссии в Польше был вызван в Министерство иностранных дел, где получил соответствующую ноту. «Мы передали официальный запрос о выдаче двух лиц, подозреваемых в совершении террористических актов на нашей территории», — сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши выразили скептицизм относительно готовности белорусской стороны к сотрудничеству, напомнив, что в Белоруссии находится предполагаемый убийца польского солдата — сержанта Матеуша Ситека, который скончался после ранения ножом на границе в июне 2024 года.

МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
Андрей Ордаш

По данным польских СМИ, 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов, подозреваемые в организации диверсии, въехали в Польшу с территории Белоруссии по поддельным документам. Следствие считает их организаторами операции по организации диверсии на железной дороге.

Подозреваемые находились в Польше всего несколько часов, а непосредственное исполнение диверсии поручили своим сообщникам, которые были задержаны польскими спецслужбами. Иванов и Кононов успели покинуть страну через пограничный переход в Тересполе до того, как были установлены их личности, полагает следствие.

16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей на Украину, произошли два инцидента. Сначала был поврежден участок пути между Варшавой и Люблином, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «беспрецедентным актом саботажа». Вечером того же дня на той же линии произошло короткое замыкание в районе вокзала Пулавы, где неизвестные замкнули электросеть, что привело к остановке поезда с 475 пассажирами.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте. 18 ноября спецслужбы установили личности подозреваемых — по словам Туска, это «гражданин Украины» и «житель Донбасса». Один из подозреваемых ранее был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, после чего переехал в Белоруссию. Второй подозреваемый также въехал в Польшу с территории Белоруссии непосредственно перед атаками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Ксения Потрошилина
Материалы по теме
Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом
Политика
Кремль ответил на обвинения России в диверсии на железной дороге в Польше
Политика
Туск назвал подозреваемых в диверсии на железной дороге в Польше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 16:03 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 16:03
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу Образование, 16:09
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 16:04
«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай Общество, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года» Спорт, 15:56
Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?» Политика, 15:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре Политика, 15:56
Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео Технологии и медиа, 15:49
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске Политика, 15:46
В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине Политика, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Налоговые льготы при продаже жилья расширили. Как это отразится на рынке Недвижимость, 15:38
BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова Политика, 15:38