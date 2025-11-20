Польша попросила Белоруссию выдать подозреваемых в диверсии украинцев

Польша направила официальный запрос Белоруссии о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсии на польской железной дороге по заказу российских спецслужб

Павел Вроньский (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Global Look Press)

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, которых подозревают в организации диверсий на польской железной дороге по заказу российских спецслужб. Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вроньский, передают Wiadomości.

В среду временный поверенный Белоруссии в Польше был вызван в Министерство иностранных дел, где получил соответствующую ноту. «Мы передали официальный запрос о выдаче двух лиц, подозреваемых в совершении террористических актов на нашей территории», — сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши выразили скептицизм относительно готовности белорусской стороны к сотрудничеству, напомнив, что в Белоруссии находится предполагаемый убийца польского солдата — сержанта Матеуша Ситека, который скончался после ранения ножом на границе в июне 2024 года.

По данным польских СМИ, 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов, подозреваемые в организации диверсии, въехали в Польшу с территории Белоруссии по поддельным документам. Следствие считает их организаторами операции по организации диверсии на железной дороге.

Подозреваемые находились в Польше всего несколько часов, а непосредственное исполнение диверсии поручили своим сообщникам, которые были задержаны польскими спецслужбами. Иванов и Кононов успели покинуть страну через пограничный переход в Тересполе до того, как были установлены их личности, полагает следствие.

16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей на Украину, произошли два инцидента. Сначала был поврежден участок пути между Варшавой и Люблином, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «беспрецедентным актом саботажа». Вечером того же дня на той же линии произошло короткое замыкание в районе вокзала Пулавы, где неизвестные замкнули электросеть, что привело к остановке поезда с 475 пассажирами.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте. 18 ноября спецслужбы установили личности подозреваемых — по словам Туска, это «гражданин Украины» и «житель Донбасса». Один из подозреваемых ранее был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, после чего переехал в Белоруссию. Второй подозреваемый также въехал в Польшу с территории Белоруссии непосредственно перед атаками.