HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море

В связи с замерзанием Северного морского пути суда российского «теневого флота» снова появились в арктических водах Норвегии. High North News пишет, что зимой активность судов там, вероятно, возрастет

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В связи с покрытием большей части Северного морского пути льдом суда российского «теневого флота» снова появились в незамерзающих водах Баренцева моря, сообщает High North News.

В частности, в последние дни находящийся под санкциями танкер СПГ ZARYA прошел вдоль побережья Норвегии, а затем резко развернулся у Фарерских островов, пишет газета.

Судно загружено СПГ находящегося под санкциями проекта «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК». 6 ноября оно развернулось в районе Северной Атлантики и прошло обратно мимо Лофотенских островов и Северной Норвегии. В настоящее время танкер находится у побережья Мурманска, сообщает издание.

По данным High North News, еще несколько судов, подпадающих под санкции, в настоящее время направляются в Арктику через арктические воды Норвегии. Летом они курсировали по незамерзающим восточным участкам Северного морского пути, обслуживая китайских покупателей. Терминал в Китае Бэйхай LNG принимает танкеры с завода «Арктик СПГ-2».

Северный морской путь (Севморпуть, СМП) — это судоходная трасса, пролегающая по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России. Этот маршрут представляет собой самый короткий морской путь, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Путь важен для экспорта ресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ). Протяженность маршрута составляет около 5,6 тыс. км: от пролива Карские Ворота вблизи архипелага Новая Земля до бухты Провидения в Беринговом проливе. Акватория СМП поделена на 28 районов. Так как корабли редко ходят только в рамках этих административных границ, была предложена концепция Большого Северного морского пути — морского транспортного маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока в 14 тыс. км. Этот морской коридор почти в два раза короче, чем маршрут через Суэцкий канал протяженностью 23 тыс. км.

Как пишет газета, судно Arctic Metagaz в настоящее время движется по Средиземному морю, пройдя через Суэцкий канал. По данным автоматической идентификационной системы AIS, оно должно прибыть в Мурманск 19 ноября, вероятно, пройдя через воды Норвегии. Еще один танкер СПГ La Perouse также начал движение на запад из Азии, возвращаясь в Арктику. Еще несколько подсанкционных судов, включая Arctic Mulan и Buran, вероятно, возьмут курс на Северную Европу в ближайшие недели.

Летом Норвегия объявила о начале проверок танкеров с иностранными флагами, которые проходят через ее воды.

В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он, в частности, включает запрет на импорт СПГ с 2027 года, а также санкции против еще более 115 судов «теневого флота», сообщал Bloomberg.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявлял, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить». «Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, повторяю, которые пытаются это сделать, потому что они потребители основные. Вот и все, к чему это приведет. А мы рынки сбыта найдем», — говорил он.