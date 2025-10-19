Politico узнало намерении ЕС расширить проверки судов «теневого флота»

Politico сообщает, что Евросоюз нацелен на расширение полномочий по досмотру судов, которые он считает входящими в «теневой флот» России. Как пишет издание, Брюссель считает их «угрозой для критической инфраструктуры»

Евросоюз стремится расширить полномочия по досмотру судов, которые он относит к российскому «теневому флоту». Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, подготовленный к встрече министров иностранных дел ЕС 20 октября.

В проекте декларации, который инициировала Европейская служба внешнеполитических действий, речь идет о «возможных двусторонних соглашениях между государствами флага и ЕС о предварительном разрешении высадки на суда для проведения досмотров».



В документе говорится, что эти суда помогают «стимулировать» экономику России, а также «представляют угрозу окружающей среде и безопасности судоходства». Также в тексте документа отмечается, что подобные суда представляют «угрозу для критической инфраструктуры».

Западные страны считают, что Россия использует суда теневого флота при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

В документе говорится, что ЕС продолжит дополнять списки судов и «операторов экосистемы теневого флота», развивая меры, уже принятые в рамках текущих пакетов санкций.

Государства Евросоюза «все чаще демонстрируют новый импульс к более решительным действиям по пресечению теневого флота», уточняется в документе, в котором приводится пример французских солдат, высадившихся на нефтяной танкер Boracay.

В конце сентября 2025 года танкер Boracay, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, покинул порт Приморск в Ленинградской области и направился в Вадинар на северо-западе Индии. 1 октября стало известно, что Boracay был перехвачен французскими военными в нейтральных водах недалеко от Сен-Назера. По версии французских властей, экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна.

Танкер фигурирует в датском расследовании из-за появления дронов над страной в 20-х числах сентября, сообщало Le Figaro. Беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе столицы страны, и над датскими военными объектами. Москва отвергала причастность к этим инцидентам.

Президент России Владимир Путин назвал пиратством захват Boracay в нейтральных водах. Путин отметил, что танкер был под флагом третьей страны. Как сказал президент, он «не знает, насколько это связано с Россией».

Путин также говорил, что попытки «нагадить» и навредить теневому флоту России приведут к общим проблемам. По его словам, усилия скажутся на мировых ценах и отразятся на тех странах, которые пытаются навредить России.