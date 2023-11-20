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Финляндия впервые в качестве члена НАТО возглавила учения альянса

В Балтийском море начались военно-морские учения Freezing Winds 23
В Балтийском море начались учения Freezing Winds 23, которые возглавляет Финляндия. В них участвуют группы военно-морских сил НАТО и Швеция. Это не первые такие учения, но в качестве члена альянса Финляндия руководит ими впервые
Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press
Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press

В чем суть учений Freezing Winds 23

20 ноября в Балтийском море начались военно-морские учения Freezing Winds 23 («Ледяные ветры 23»). Они проходят под эгидой Военно-морских сил (ВМС) Финляндии в Финском заливе и Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии) и продлятся до 1 декабря. Кроме финских вооруженных сил (морские, сухопутные и воздушные) в них участвуют военные Швеции, а также корабли первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (Standing NATO Maritime Group One — SNMG1) и первой постоянной группы НАТО по противоминной борьбе (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 — SNMCMG1), в состав которой входят флоты Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего в учениях участвуют 30 боевых кораблей и более 4 тыс. человек.

Как сообщили в ВМС Финляндии, цель этих учений, проходящих на фоне решения страны закрыть КПП на российско-финской границе, — отработать совместные международные операции у побережья Балтийского моря. «Наши основные учения этой осени — первые, которые мы проведем в рамках крупных учений НАТО, — приводятся в сообщении слова командующего учениями, заместителя начальника штаба ВМС Финляндии Юхапекки Раутавы. — <...> Совместно тренируясь, мы укрепим не только военный потенциал, но и оперативную совместимость и нашу способность работать вместе». Участие противоминных кораблей в Freezing Winds 23, также отметил он, свидетельствует, что НАТО обращает особое внимание на защиту подводной инфраструктуры.

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Учения охватят западный район области Уусимаа (административный центр — Хельсинки). Над югом Финляндии и севером Балтийского моря пройдут воздушные маневры с участием 16 самолетов — в их числе американские истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18 и французский самолет дальнего радиуса действия Atlantique 2. Также будут задействованы сухопутные и пограничные войска.

Учения Freezing Winds Финляндия проводит не впервые — в ноябре 2022 года, когда страна еще не вошла в НАТО, они прошли в том же районе при участии 23 боевых кораблей и 5 тыс. военных. Их целью были отработка совместных операций в погодных условиях поздней осени и обучение личного состава ВМС Финляндии при взаимодействии с силами других стран. В тех маневрах тоже участвовали группы SNMG1 и SNMCMG1 (корабли из Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии). Также были задействованы американский эсминец класса Arleigh Burke и корветы ВМС Швеции. Таким образом, нынешние учения отличаются от прошлогодних лишь тем, что теперь Финляндия участвует в них в качестве полноценного члена НАТО.

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Фото:Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press

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После Второй мировой войны Финляндия придерживалась нейтралитета, ее внешнеполитический курс обозначали формулировкой «военное неприсоединение и самостоятельная оборона». Периодически возникали дискуссии о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Республика тесно сотрудничала с альянсом, присоединившись в 1994 году к его программе «Партнерство ради мира» и в 1997 году — к Совету евроатлантического партнерства; однако, будучи партнером с расширенными возможностями, от членства отказывалась.

Ситуация изменилась с началом конфликта на Украине. Зарегистрированная в феврале 2022 года петиция граждан с предложением провести референдум о вступлении в НАТО за несколько дней набрала 50 тыс. подписей, которые нужны, чтобы этот вопрос начали обсуждать на официальном уровне. В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на членство в альянсе, а 4 апреля 2023 года первая стала 31-й участницей альянса. Процесс присоединения Швеции продолжается до сих пор — он зависит от Турции, сейчас вопрос находится на рассмотрении турецкого парламента.

Российские представители неоднократно говорили, что расширение НАТО повлечет негативные последствия для безопасности России. Так, в августе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назвал вступление Финляндии в альянс «серьезным дестабилизирующим фактором» и заявил, что Россия может увеличить численность своих войск на западной границе.

Как Финляндия развивает оборонное сотрудничество с США

В нынешних учениях также задействована морская пехота США. С конца октября до начала ноября 250 американских морпехов участвовали в совместных тренировках с военными из финской бригады «Ниланд». Как сообщили в ВМС Финляндии, эти учения — продолжение сотрудничества двух стран, начавшегося в прошлом году (тогда в совместных тренировках участвовало меньше американских морских пехотинцев). Их цель — сделать так, чтобы Финляндия могла принимать на своей территории более крупные военные подразделения США и обеспечивать их поддержку.

Представители ВМФ обратили внимание, что в 2022 году оборонное сотрудничество Хельсинки и Вашингтона значительно активизировалось. В частности, с августа 2022 года идут переговоры о соглашении о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement — DCA); пятый их раунд прошел 30–31 октября 2023 года. Как заявил главный переговорщик с финской стороны, заместитель главы МИДа Микаэль Антелл, теперь документ должен одобрить парламент, а его содержание будет обнародовано только после этого. По информации финских СМИ, соглашение может быть подписано в начале 2024 года.

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Как сообщил портал Yle, в документе уточняется, на каких условиях американские войска смогут находиться на территории республики. Речь идет о том, чтобы предоставить военнослужащим доступ к объектам для обучения, хранения оружия и обслуживания оборудования, в частности к аэропортам, гаваням и специальным тренировочным зонам, а также к казармам и другим объектам Сил обороны Финляндии.

«Это весьма значительный сдвиг в политике безопасности Финляндии, — приводит издание слова старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Иро Саркка. — Никогда прежде в мирное время Финляндия не принимала иностранные войска на длительные периоды. Теперь все барьеры на пути практического сотрудничества между Финляндией и США снимаются». Антелл подчеркивал, что речь идет в первую очередь о военных учениях, — по его словам, американские военные находятся в Финляндии только потому, что страны решили «что-то делать вместе». Аналогичное соглашение с США есть у Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии; переговоры с США о нем также ведут Дания и Швеция. «Эта тенденция, похоже, приводит к формированию новой коалиции стран со схожими интересами — чего-то вроде альянса», — пишет Yle.

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В России сближение Финляндии с США неоднократно критиковали. В мае 2023 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что таким образом «Финляндия бесповоротно утрачивает свой суверенитет». «Не секрет, что США намерены активно осваивать в своих целях финскую территорию. Однако как в самой Финляндии, так и в НАТО должны осознавать, что накачивание Севера Европы войсками ведет только к росту военно-политической напряженности и в этом регионе», — сказала она и сообщила, что Москва «будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера».

2 ноября, уже после пятого раунда американо-финских переговоров, Захарова вновь заявила о неизбежности ответных мер. «Конкретные шаги нашей страны, как мы говорили, будут зависеть от практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финских военных базах», — резюмировала представитель МИД России.

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Финляндия НАТО США военные учения
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