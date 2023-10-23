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Политика ,  
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Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на утверждение в парламент Турции, передает Anadolu.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Финляндия стала членом объединения в апреле, а вступление Швеции в альянс долго блокировала Турция. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции.

Анкара требовала от Швеции выдать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает их террористами) и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Кроме того, недовольство Турции вызывали акции с сожжением Корана, проводившиеся активистами в Швеции.

Материал дополняется.

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Турция Швеция НАТО
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