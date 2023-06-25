Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Финляндия

Конфликт на Украине повлиял на армии Европы. В случае с Финляндией речь идет о росте военных расходов на закупку нового оружия до максимума за 60 лет — почти до 2% ВВП. Это общий ориентир НАТО, которому соответствуют не все

Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press

В 2022 году Финляндия подала официальную заявку о вступлении в НАТО и вошла в число государств, наиболее активно увеличивших оборонный бюджет — по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), ее военные расходы по отношению к предыдущему году выросли на 36% (максимальный показатель с 1962 года) и достигли $4,8 млрд, или 1,7% ВВП. В планах Хельсинки достичь в 2023 году показателя в 2% ВВП. Это общий ориентир для членов Североатлантического альянса, в который Финляндия была принята в этом году, но сегодня ему соответствуют только семь стран блока из 31.

По абсолютной величине оборонных расходов Финляндия не входит в топ-40 стран — лидеров по этому показателю в отличие от Швеции, вместе с которой Хельсинки подал заявку на вступление в Североатлантический альянс: Стокгольм в прошлом году увеличил оборонные расходы до $7,7 млрд (1,3% ВВП) и занял по ним 32-е место в мире.

По подсчетам SIPRI, в 2022 году общемировые военные расходы увеличились на 3,7% и достигли рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП). Это данные с поправкой на инфляцию, которая в некоторых странах достигла в 2022 году рекордных значений. Без учета инфляции глобальные расходы на оборону выросли на 6,5%. В пятерку лидеров с наибольшими расходами вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — в сумме их траты составили 63% от общемировых. Военные расходы Украины выросли на 640%, до $44 млрд (34% ВВП), не включая военную помощь из-за рубежа. В целом больше всего траты на оборону увеличились в Европе (плюс 13%, до $480 млрд), следом идут Ближний Восток (плюс 3,2%), Азия и Океания (плюс 2,7%) и оба американских континента (плюс 0,3%). В Африке расходы сократились на 5,3%.

Как менялись вооруженные силы Финляндии в последние годы

Оборонные расходы Финляндии увеличились во многом за счет закупок новых вооружений, на которые в 2022 году ушло до трети всех оборонных трат, согласно оценке SIPRI. В декабре 2021 года стало известно, что Хельсинки приобретет у США 64 многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35, сумма сделки — $9,4 млрд. По договору Финляндия получит самолеты до конца 2030 года. Уже после того, как в апреле 2023 года республика стала членом НАТО, ее оборонное ведомство сообщило о планах закупить у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» на сумму $345 млн. Как утверждает агентство Bloomberg, над обновлением ПВО Хельсинки начал работать в 2020 году: тогда он направил заявки на тендеры в пять компаний, в том числе в Великобритании, Германии и Норвегии. Выбор был сделан в пользу израильской компании Rafael, которая производит «Пращу Давида». Эта система, пояснил министр обороны Антти Кайкконен в 2023 году, даст вооруженным силам Финляндии новые возможности для перехвата целей на большой высоте. «Параллельно с этим мы продолжим амбициозное и долгосрочное развитие обороноспособности Финляндии в новых условиях безопасности», — заявил он.

О том, что ситуация в соседних с Финляндией районах нестабильна и трудно предсказуема, власти страны говорили еще в 2021 году. В докладе финского правительства по вопросам обороны (кабинет публикует его раз в три—пять лет) отмечалось, что «международная система, основанная на правилах, международное право и общепринятые принципы были поставлены под сомнение» и что это «особенно негативно влияет на положение малых государств».

«Военная сила остается центральным инструментом России, и ее применение или угрозу ее применения нельзя исключать. <…> В течение последних нескольких лет Россия разместила рядом с Финляндией часть своих самых технологически продвинутых систем и наиболее боеспособные силы, — говорится в докладе. — Она регулярно проводит совместные военные учения, и ее способность быстро и неожиданно применять военную силу улучшилась».

Общую модернизацию своих вооруженных сил Финляндия запустила после событий на Украине 2014 года. В 2015 году Хельсинки начал формировать силы быстрого реагирования. Они включают новобранцев, которые прошли шестимесячную подготовку и еще шесть месяцев находятся на дежурстве. «Под руководством профессиональных солдат они проходят подготовку по обращению с дополнительными системами вооружений, включая противотанковые средства, продвинутой тактике малых подразделений, городским операциям и вертолетной доставке/выводу», — говорится в докладе Шведского агентства оборонных исследований (цитата по The National Interest). Некоторые подразделения оснащены танками Leopard, они учатся оперативно реагировать на угрозы — в течение нескольких часов.

Чем финская доктрина отличается от других

Согласно официальной доктрине, у Сил обороны четыре основные задачи: военная защита Финляндии, поддержка других органов власти, региональное и международное сотрудничество в соответствии с договорами Евросоюза, участие в международных операциях по урегулированию кризисов.

Финская армия ориентирована в первую очередь на территориальную оборону — эта концепция предполагает, что при военном конфликте войска должны находиться на всей территории страны, чтобы не случилось перевеса в сторону одного фронта. Некоторые европейские страны с окончанием холодной войны, уверенные в том, что войны в Европе больше не будет, демонтировали свои системы территориальной обороны, указывал в интервью агентству Bloomberg в декабре 2022 года глава Минобороны Финляндии генерал Тимо Кивинен; многие списали свои танки, законсервировали полевые орудия, урезали численность личного состава и оборонные бюджеты, отказались от всеобщего призыва (Франция в 2001 году, Швеция в 2010-м, Германия в 2011-м), формируя профессиональные армии.

Но в Финляндии сохранена система службы по призыву и есть планы нарастить численность личного состава — сейчас ежегодно обучение проходят около 20 тыс. призывников, их число хотят увеличить до 28 тыс. При населении в 5,6 млн человек в резерве находятся 900 тыс.; в случае войны силы обороны будут насчитывать 280 тыс. человек.

«Финны более подготовлены, чем остальные в Европе, — сказал Тимо Кивинен в интервью Bloomberg. — Но это связано с нашей историей». «В пересчете на душу населения у нас, вероятно, самая большая огневая мощь в Европе», — утверждает он.

Финляндия закупает тяжелые вооружения за рубежом, сама же производит средства связи, автомобильные системы и защитное оборудование — это делают средние и малые частные компании, на экспорт идет от 40 до 60% продукции. По данным опроса, который Минобороны Финляндии опубликовало в мае 2022 года, 82% финнов заявили, что готовы выполнять задачи национальной обороны, если на их страну нападут.

По данным ежегодника The Military Balance 2023, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований, действующие вооруженные силы Финляндии насчитывают 19,2 тыс. человек (13,4 тыс. в сухопутной армии, 3,1 тыс. во флоте и 2,7 тыс. в воздушных силах); в резерве находятся 238 тыс. человек. В арсенале Финляндии находятся, в частности, следующие типы вооружений: 200 танков Leopard;

212 боевых машин пехоты (BMP-2MD и CV9030FIN);

613 бронетранспортеров;

682 пушки и гаубицы;

27 вертолетов;

около 500 комплексов ПВО (в их числе всепогодные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale и передвижные ЗРК NASAMS);

52 десантных корабля;

107 боевых самолетов, в том числе 62 истребителя Hornet.

Что Финляндии дает членство в НАТО

После Второй мировой войны Хельсинки придерживался нейтралитета, внешнеполитический курс страны сводился к формулировке «военное неприсоединение и самостоятельная оборона». Периодически возникали дискуссии о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Республика тесно сотрудничала с альянсом, присоединившись в 1994 году к его программе «Партнерство ради мира» и в 1997 году — к Совету евроатлантического партнерства, однако, будучи партнером с расширенными возможностями, от членства в НАТО отказывалась.

Ситуация изменилась с началом конфликта на Украине. Зарегистрированная в феврале 2022 года петиция граждан с предложением провести референдум о вступлении в НАТО за несколько дней набрала 50 тыс. подписей, которые нужны, чтобы этот вопрос начали обсуждать на официальном уровне. В мае 2022 года Хельсинки и Стокгольм подали заявки на членство, а 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м участником альянса.

По данным финляндской гостелерадиокомпании Yle, в мае 2022 года за вступление в альянс высказались 76% финнов — с февраля, когда Yle провела первый с 2017 года опрос по теме, этот показатель вырос на 23%. Шесть лет назад в пользу вступления в НАТО высказывались только 19% финнов, а против — 53%. В Швеции общественное мнение изменилось не так значительно: если в 2017 году, по данным немецкой исследовательской компании Statista, за членство в альянсе выступали 31% шведов (против — 44%, не определились — 25%), а к концу апреля 2022-го, по информации газеты Aftonbladet, число сторонников участия в НАТО выросло до 57%.

Наиболее важным аспектом участия в блоке в Хельсинки называют право на коллективную оборону, которую гарантирует ст. 5 Североатлантического договора. Способность НАТО к коллективной обороне базируется на едином процессе планирования и интегрированном командовании и в случае нападения Финляндия сможет защитить себя с помощью союзников, говорится на сайте военного ведомства Финляндии, где в качестве еще одного преимущества НАТО упоминается «ядерный зонтик» США. Свой вклад в оборону альянса Хельсинки называет значительным — по оценке министерства, членство Финляндии «повышает стабильность в регионе Балтии и укрепляет безопасность во всей Европе», упрощая планирование в регионах Балтийского моря и Северной Европы.