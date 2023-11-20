МВД объявило в розыск главу военной администрации Киева

В России Сергею Попко предъявлены обвинения в геноциде и применении запрещенных методов ведения войны. СК называл его ответственным за обстрелы, ранения и гибель людей в Донбассе

Сергей Попко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

МВД России объявило в розыск начальника военной администрации Киева, бывшего командующего сухопутными войсками Украины генерал-полковника Сергея Попко, следует из розыскной базы министерства.

Сергей Попко с октября 2022 года руководит военной администрацией Киева. В 2016–2019 годах он был командующим сухопутными войсками Украины.

В России ему заочно предъявлено обвинение за обстрелы населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщала в августе пресс-служба Следственного комитета. «В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов инфраструктуры Донбасса», — отмечали в ведомстве.

Весной 2022 года Попко оказался в списке высокопоставленных сотрудников Минобороны Украины, которым СК предъявил обвинения в геноциде населения Донбасса (ст. 357 УК, вплоть до пожизненного заключения) и применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК, до 20 лет лишения свободы).

МВД ранее уже объявляло в розыск бывших и действующих украинских чиновников и военных.

В октябре в розыск объявили бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (весной 2022 года на него завели уголовное дело в ДНР), в сентябре — украинских генералов Виктора Николюка и Михаила Драпатого (их обвиняют по делу о ранении и гибели людей в Донбассе, СК не уточнял статью), а также бывшего мэра Днепра Бориса Филатова (весной 2022 года дело против него из-за призывов убивать россиян поручил завести глава СК Александр Бастрыкин).

Также в розыск Россией объявлены экс-министр обороны Андрей Загороднюк, экс-глава СБУ Василий Грицак, бывший и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский и бывший и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.