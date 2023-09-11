МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра по статье о геноциде

Против мэра Филатова в апреле прошлого года возбудили дело о подстрекательстве к геноциду из-за призыва к убийству россиян. Он объявлен в розыск и заочно арестован

Борис Филатов (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов объявлен в розыск российскими правоохранительными органами, следует из базы данных МВД России. Он разыскивается по статье УК, какой именно, не уточняется.

Басманный суд заочно арестовал Филатова.

В апреле прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против Филатова уголовное дело в связи с его публикацией с призывом убивать россиян по всему миру. Такой пост в своем телеграм-канале днепровский мэр выложил после событий в городе Буча под Киевом.

В начале того же месяца СМИ, в том числе агентства Reuters и AFP, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что изображенных на фото людей застрелили.

Российское Минобороны назвало фото и видео из Бучи постановкой и заявило, что российские военные непричастны к убийствам гражданских лиц. За то время, пока город был под их контролем, «ни один местный житель не пострадал», утверждали в министерстве.

Ведомство отметило, что российская армия покинула Бучу 30 марта, на следующий день Федорук в видеообращении «не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками», эти кадры появились только 3 апреля, «когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения». Также Минобороны подчеркнуло, что тела на фото и видео «по прошествии минимум четырех дней не окоченели», не имели трупных пятен, а кровь в ранах не свернулась.

В середине апреля СК сообщил, что возбудил против Филатова дело по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы).