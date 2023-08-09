МВД объявило экс-министра обороны Украины в розыск по уголовной статье

Андрей Загороднюк (Фото: Павел Гончар / Zuma / ТАСС)

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка по уголовной статье, следует из базы данных на сайте ведомства.

В карточке разыскиваемого говорится, что МВД ищет Загороднюка Андрея Павловича, украинца по национальности, родившегося 5 декабря 1976 года. По какой конкретно статье Уголовного кодекса его разыскивают, в базе не уточняется.

В июле Следственный комитет сообщил, что Загороднюку заочно предъявлено обвинение. Статья, по которой его обвиняют, тогда также не уточнялась.

При этом в сообщении говорилось, что Загороднюк и другие высокопоставленные украинские военные «в разные периоды времени в 2016, 2019 и 2020 годах <...> командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР». В результате их действий погибли 27 мирных жителей, еще более 100 человек получили ранения, говорили в СК.

Загороднюк родился 5 декабря 1976 года в Киеве. В 1998 году окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «правоведение». Политическую карьеру начал в 2015 году, когда занял пост руководителя проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке. В 2019 году был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В июле того же года стал членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Спустя месяц Зеленский предложил кандидатуру Загороднюка на пост министра обороны Украины. Должность он покинул в марте 2020 года из-за ухода в отставку правительства Алексея Гончарука.